人民网北京3月9日电 （记者栗翘楚）2021年，中国汽车产业交出了亮眼答卷——中国汽车产销双双突破2600万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，连续13年保持全球汽车产销量第一。

2022开年，我国汽车产销势头依然强劲。2月21日，中汽协发布数据显示，今年1月，乘用车产销分别完成207.7万辆和218.6万辆，同比分别增长8.7%和6.7%。其中，中国品牌乘用车共销售100.4万辆，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，占有率同比上升3.7个百分点。我国汽车工业实现良好开局，汽车产销同比均呈增长趋势，新能源汽车保持高速增长。

近日，乘联会发布2月份全国乘用车市场分析报告显示，随着前几个月以来生产、批售的逐步走强，整体市场供应呈现回暖态势，2月也是“开门红”的延续，高增长提振了士气。

2月28日，新红旗公布2022年1-2月销售数据，新红旗品牌销量破63800辆，同比增长超过40%，实现“开门红”。

今年1月，在中国一汽暨红旗品牌新闻年会上，相关负责人表示，过去一年，在行业供应短缺和新红旗快速发展的双重压力考验下，新红旗产品焕新升级确保关键配置不减少、增加多项舒适配置以超越客户期待、重整供应链降低成本以保证加配不加价、全力推进数智化升级以提升质量与效率，为客户交出了满意的答卷。新的一年，新红旗品牌整装再出发、确立新方向，更加坚决地以品牌建设为统领、以用户为中心、以全面创新驱动为主线，打好“全面质量提升、供应链安全保供、大营销创新提能、数智化转型升级”四大攻坚战。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。据中汽协统计分析，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过350万辆，市场占有率提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

在此背景下，面对“电动化、智能化、网联化、共享化”的新发展趋势，中国一汽瞄准在新一轮科技革命和新技术的驱动下，实现世界“超车”的时机，致力于要把红旗打造成为“中国第一、世界著名”的“新高尚品牌”，塑造了全新的红旗发展之路。无论研发、设计、制造还是营销、品牌、服务，红旗已经实现了由内及外、体系化的升级蜕变。

据乘联会分析，2022年仍处在疫情散发影响期，消费者更愿意采用私家车出行，出台稳定新能源汽车消费政策的效果明显提升。2022年继续支持新能源车发展，也是助力今年车市发展的巨大推动政策。

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