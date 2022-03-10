本报北京3月9日电 （记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告的部署，为增强可用财力，今年中国人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

据介绍，中国人民银行结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。中国人民银行依法向中央财政上缴结存利润，不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴，中国人民银行资产负债表规模保持稳定，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

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