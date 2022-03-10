人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2月CPI同比上涨0.9%

PPI同比上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点

2022年03月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京3月9日电  （记者陆娅楠）国家统计局3月9日发布的CPI（全国居民消费价格指数）和PPI（全国工业生产者出厂价格指数）数据显示，2月CPI同比上涨0.9%，涨幅与上月相同；PPI同比上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

　　从环比看，2月CPI上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟分析，2月食品价格上涨1.4%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.26个百分点。其中，受春节因素影响，鲜菜、水产品和鲜果价格分别上涨6.0%、4.8%和3.0%。

　　从同比看，CPI上涨0.9%，其中，食品价格下降3.9%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI下降约0.76个百分点。

　　董莉娟分析，2月非食品价格同比上涨2.1%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI上涨约1.68个百分点。其中，工业消费品价格上涨3.1%，涨幅比上月扩大0.6个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.9%和26.3%。

　　2月份，受原油、有色金属等国际大宗商品价格上涨等因素影响，PPI环比由降转涨，同比涨幅回落。

　　从环比看，PPI由上月下降0.2%转为上涨0.5%。其中，生产资料价格由下降0.2%转为上涨0.7%，生活资料价格由持平转为上涨0.1%。董莉娟分析，国际原油价格大幅上涨，带动国内石油相关行业价格上行，其中石油开采价格上涨13.5%，精炼石油产品制造价格上涨6.5%。受国际因素影响，国内有色金属冶炼和压延加工业价格上涨2.0%。

　　从同比看，PPI上涨8.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。其中，生产资料价格上涨11.4%，涨幅回落0.4个百分点，生活资料价格上涨0.9%，涨幅扩大0.1个百分点。调查的40个工业行业大类中，价格上涨的有36个，与上月相同。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月10日 02 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：提高普惠金融资源配置效率 改进普惠金融产品质效
　　人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近年来，人民银行联合有关部门不断完善普惠金融服务供给，着力提高普惠金融资源配置效率，改进普惠金融产品质效，基本形成了与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，也向世界讲述了普惠金融发展的中国故事。 在共同富裕方面，人民银行联合有关部门深入推进贫困地区普惠金融发展，积极加大农村地区的金融供给，不断做大农村“蛋糕”，助力带动更多贫困人口分享产业发展收益。…
顾军代表：建议加快推进《原子能法》出台 完善我国相关法律体系
　　全国人大代表，中核集团总经理、党组副书记顾军。受访者供图 人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“在实现碳达峰、碳中和目标过程中，作为经济、高效的清洁能源，核能发挥着重要作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部