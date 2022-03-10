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探月工程四期还将实施3次任务

对月球南极开展科学探测

2022年03月10日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月9日电  （记者冯华）近年来，我国加快航天强国建设步伐，取得一系列辉煌成就。展望未来，我国月球探测将有哪些规划？

　　近日，全国政协常委、探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁表示，探月工程四期经过多年论证，已于2021年底正式立项，进入实施阶段。“探月工程四期的主要目标是对月球南极开展科学探测，建立起月球科研站的基本型。后续将分三次任务实施，计划在2030年前完成。”

　　科学家们还很期待能在月球南极探测到水冰。“探月工程四期还研制了飞跃器，着陆之后采用飞跃器，从着陆点飞向可能有水冰的月坑方向，开展勘察、采集样本。”吴伟仁说。

　　探月工程四期规划了4次任务，第一次是已成功实施的“嫦娥四号”，后续还有3次任务，分别是“嫦娥六号”“嫦娥七号”和“嫦娥八号”。其中“嫦娥六号”主要到月球的高价值地区进行采样返回，后续还有新的月壤样品返回地球；“嫦娥七号”主要对月球极区进行科学探测，特别是对月球的水冰分布进行探测；“嫦娥八号”将与“嫦娥七号”协同工作，主要开展月球资源开发利用技术试验验证和长期科学探测，对地球进行大范围、全尺度、长周期观测，并为科研站后续的关键技术进行验证。“嫦娥六号”和“嫦娥七号”有望于2025年前后实施发射任务。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月10日 02 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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