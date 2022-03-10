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好消息！新市民将在这些方面获得更好金融服务

2022年03月10日08:46 | 来源：新华社
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原标题：好消息！新市民将在这些方面获得更好金融服务

　　中国银保监会、中国人民银行近日联合发布通知，针对新市民在创业、就业、住房、教育、医疗、养老等重点领域的金融需求，鼓励引导银行保险机构因地制宜强化产品和服务创新，提高新市民金融服务的可得性和便利性。

　　图片来源：新华社

　　《关于加强新市民金融服务工作的通知》鼓励商业银行加强对新市民创业形态、收入特点、资金需求等因素的分析，精准评估新市民信用状况，优化新市民创业信贷产品。同时加大对吸纳新市民就业较多的小微企业的金融支持力度。

　　通知鼓励保险机构对新市民较为集中的行业开展保险产品创新，发展适合新市民职业特点的雇主责任险、意外险等业务，提高新市民创业就业保险保障水平。聚焦建筑工人、快递骑手、网约车司机等职业风险较为突出的新市民群体，扩大保险保障覆盖面。

　　住房金融服务方面，通知支持商业银行因城施策执行好差别化住房信贷政策，合理确定符合购房条件新市民首套住房按揭贷款的标准，提升借款和还款便利度。鼓励商业银行充分运用信息技术手段，科学审慎评估新市民信用水平，对符合购房政策要求且具备购房能力、收入相对稳定的新市民，满足其合理购房信贷需求。

　　新市民培训及子女教育方面，通知鼓励商业银行加强与政府合作，探索通过地方政府补贴贷款利息等方式，依法合规对新市民职业技术教育、技能培训等提供金融支持。鼓励相关银行机构落实好国家助学贷款政策，服务家庭经济困难的新市民子女就学。

　　通知同时支持鼓励银行保险机构丰富养老金融服务产品，满足养老服务机构的合理融资需求，加大新市民养老保障力度。（记者李延霞）

(责编：赵竹青、陈键)

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