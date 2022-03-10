原标题：人民银行向中央财政上缴结存利润 总额超1万亿元

上海证券报记者3月8日从人民银行获悉，按照中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，为增强可用财力，今年人民银行依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。

政府工作报告提出，今年赤字率拟按2.8%左右安排、比去年有所下调，有利于增强财政可持续性。预计今年财政收入继续增长，加之特定国有金融机构和专营机构依法上缴近年结存的利润、调入预算稳定调节基金等，支出规模比去年扩大2万亿元以上，可用财力明显增加。

财政部有关负责人就人民银行上缴近年结存利润问题答记者问时表示，安排特定国有金融机构和专营机构上缴利润，是我国的惯例做法，也是统筹财政资源、跨年度调节资金的重要手段，其中包括中国烟草总公司、中投公司等，人民银行也是上缴单位之一。

据悉，人民银行结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。人民银行依法向中央财政上缴结存利润，不会造成财政向央行透支。结存利润按月均衡上缴，人民银行资产负债表规模保持稳定，体现了货币政策与财政政策的协调联动，共同发力稳定宏观经济大盘。

人民银行上缴利润符合我国法律规定。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十九条，中国人民银行每一会计年度的收入减除该年度支出，并按照国务院财政部门核定的比例提取总准备金后的净利润，全部上缴中央财政。此外，中央银行利润上缴财政，也是世界主要经济体的通行做法，《美联储法案》《日本银行法》《英格兰银行法》都有类似的规定。（张琼斯）

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