人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

助力消费持续恢复，国货潮品大有作为——代表委员建言“国货消费”

2022年03月10日08:48 | 来源：新华网
小字号

原标题：助力消费持续恢复，国货潮品大有作为——代表委员建言“国货消费”

　　今年政府工作报告提出“推动消费持续恢复”。作为消费新力量，国货潮品如何点燃百姓购买欲？消费恢复还有哪些发力点？记者采访了代表委员。

　　“杞止于好”“红枣咖啡”……一些休闲食品推出的潮货，光看名字，就让不少消费者直呼“好想拿下”。

　　看到“提高产品和服务质量”写入今年的政府工作报告，全国人大代表石聚彬感触颇深：“产品质量是企业的灵魂。新消费时代，企业更要脚踏实地提供‘硬核’产品，以高品质、高服务、高质量满足老百姓‘购物车’日益升级扩容的需求。”

　　近年来，无论是食品服装、美妆文创，还是电器、汽车，消费市场掀起浓浓的国潮风。

　　“各类国潮产品不断‘出圈’的背后，是国家综合实力和百姓消费需求的提升。”全国人大代表姚忠良表示，国货产品要想在飞速变化的消费市场赢得“一席之地”，既要瞄准国人所需所想，加大研发创新力度，实现从产品品类到消费场景的全面扩张，也要加快转型升级步伐，积极抢抓线上线下新机遇，以品牌铸就长久生命力。

　　如果说“小而美”成功圈粉靠颜值与创意的创新融合，那么“大而强”广受青睐则依赖技术与实力的迭代更新。

　　政府工作报告提出要“依靠创新提高发展质量”。全国人大代表、中国一汽红旗工厂技术处外网维修工人齐嵩宇深有体会：“我们要不负众望，从产品技术、品牌建设、客户服务等多方面进行创新引领，助力中国民族品牌崛起振兴。”

　　当前，随着新产业、新业态、新商业模式不断涌现，一些传统品牌遇到品牌认知老化、边缘化等问题。

　　“没有传统的行业，只有传统的思维。”全国人大代表、重庆市涪陵区南沱镇副镇长刘家奇说，国货品牌要想跟上时代，必须持续转型升级，锻造强劲的市场竞争力。

　　消费是经济增长的重要引擎。全国政协委员、中国饭店协会副会长刘延云认为，促进消费市场加快复苏需要释放消费潜力、提升消费质量。“中国有着14亿多人的庞大消费市场，对国产品牌接受程度很高的‘Z世代’正逐渐成长为新消费主导力量，要抓住国货崛起的契机推动线上线下消费加速融合、以创新提升有效供给的能力和水平。”

　　全国人大代表李伟认为，随着多样化、个性化消费需求持续升级，数字技术驱动能力不断增强，以国货为代表的新消费市场应充分发挥“国字号”深厚的文化底蕴和历史渊源，深入挖掘全产业链的新消费着力点，从而让“国货之光”照亮更多领域、更多群体。（记者邹多为、胡璐、段续、翟濯）

(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：提高普惠金融资源配置效率 改进普惠金融产品质效
　　人民网北京3月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近年来，人民银行联合有关部门不断完善普惠金融服务供给，着力提高普惠金融资源配置效率，改进普惠金融产品质效，基本形成了与全面建成小康社会相适应的普惠金融服务和保障体系，也向世界讲述了普惠金融发展的中国故事。 在共同富裕方面，人民银行联合有关部门深入推进贫困地区普惠金融发展，积极加大农村地区的金融供给，不断做大农村“蛋糕”，助力带动更多贫困人口分享产业发展收益。…
顾军代表：建议加快推进《原子能法》出台 完善我国相关法律体系
　　全国人大代表，中核集团总经理、党组副书记顾军。受访者供图 人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“在实现碳达峰、碳中和目标过程中，作为经济、高效的清洁能源，核能发挥着重要作用。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部