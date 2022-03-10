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全国人大代表邹彬：增强工匠人才的获得感、归属感

2022年03月10日08:55 | 来源：中国青年报
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原标题：全国人大代表邹彬：增强工匠人才的获得感、归属感

　　一份95后全国人大代表的建议，让“装配式建筑施工员”正式成为新职业。

　　“这是对我们行业的一种肯定和认可。”在接受中青报·中青网记者视频专访时，提出这份建议的邹彬难掩激动之情。他曾是一名农民工，凭手中的砌刀摘得第43届世界技能大赛砌筑项目优胜奖。

　　从工地走进人民大会堂，从泥瓦匠成长为全国人大代表，邹彬经过长期实地调研，在2021年3月提交了“关于进一步落实推动‘农民工’向新型建筑产业工人转型相关举措的建议”，并于当年7月收到住建部答复。答复提到，2021年，住建部实行行业从业人员培训证书电子化，指导行业协学会举办世界技能大赛有关赛项的行业选拔赛；将“装配式建筑施工员”列为16个新职业之一，并正在组织制定装配式建筑施工员国家职业技能标准等。

　　政策出来后，工友吴深华找到了他，寻求相关技能大赛的参赛经验。邹彬耐心地帮助他学习比赛常用工具和图纸，分享技术要领。功夫不负有心人，吴深华夺得湖南省第六届职工职业技能大赛选拔赛三等奖，并获评长沙县百优工匠（砌筑工）。在为他感到高兴的同时，邹彬切身地感受到国家越来越重视人才技能培养。各层级的技能比赛越办越多，工友们对技能比赛的参与感越来越强，在职业教育、医疗保障方面的获得感也越来越多。

　　多年的砌筑经验，让邹彬深谙基层建筑行业近些年来的变化，也更加了解工友们的真实所需。他深知“全国人大代表”的重量，在向全国两会先后提交的10多份建议中，他始终不忘关注农民工群体和建筑行业。5年来，邹彬去湖南、江西、北京、上海等地的重点工程展开调研。“工友们对于技能水平的提升和收入保障这两块的需求是最强烈的。”邹彬还借助新媒体平台，记录农民工群体的诉求，完成民情上传与政策下达。

　　在2021年全国两会“代表通道”上，邹彬分享了自己的成长经历，希望鼓励工友们通过学习提升，改变命运。邹彬出生在湖南新化县的一个小山村，初中毕业后就跟着父母到建筑工地打工，搅砂浆、搬砖头、砌墙，苦活脏活不挑。刚入行时，常被工友们笑“傻气”，因为当时工地上实行计量发薪水，砌墙越多工钱越多，但只要砌得不美观，他就推倒重砌，“工匠精神”也是那时在邹彬心里悄悄萌芽。

　　2014年，在世界技能大赛的赛场上，邹彬了解到一些先进国家砌筑工人对工艺品精益求精的态度。这种态度不仅体现在精美华丽的建筑物上，更体现在他们的工具与砌筑技艺上。邹彬说，那次经历让他对“大国工匠”精神有了更深刻的认识，建筑工人早已不是传统意义上靠卖蛮力过活的“农民工”，而应该是有科学知识的新时代工人。

　　“我给自己定了一个小目标：既要学习老一代农民工的敬业担当与工匠精神，也要用创新思维武装自己。”邹彬如今是中建五局总承包公司项目质量总监，领衔“邹彬劳模和工匠人才创新工作室”，希望为重点工程项目解决质量管控难题。团队开展老旧小区外立面翻新及空鼓、裂缝、渗漏修补技术研究，从质量角度提供专业支撑，目前已在申报课题。他今年结合两个城市更新项目的工作经历，以及对工匠精神和质量强国的理解，提出“关于进一步完善工匠培育机制、发扬工匠精神推动质量强国建设的建议”。他希望，能从更高层面为建筑行业和农民工群体的发展代言。

　　邹彬建议，应大力加强新时代工匠人才的培育，大力发展与普通教育具有同等重要地位的职业教育、类型教育，推动产教融合、校企合作，更好地实现工匠人才由“学”到“用”的转换。同时，要增强建筑工匠人才的保障工作，在晋升、技能评定、子女教育、医疗等方面给予充分支持，增强工匠人才的获得感、归属感。

　　中青报·中青网记者 谢宛霏 实习生 张桢桢 赵汗青 来源：中国青年报

(责编：赵竹青、陈键)

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