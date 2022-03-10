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许宁宁：中国与东盟贸易持续增长 RCEP是有力抓手

2022年03月10日09:01 | 来源：中国新闻网
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原标题：许宁宁：中国与东盟贸易持续增长 RCEP是有力抓手

　　中国首席东盟商务专家、中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁9日接受记者采访时表示，今年以来中国与东盟贸易持续增长，用好RCEP协定是当前区域各国经济增长的最大抓手。

　　数据显示，今年1-2月份，中国前三大贸易伙伴是欧盟、东盟、美国；中国与欧盟贸易额为1371.6亿美元，同比增长14.8%。中国与东盟贸易达1365.9亿美元，同比增长13.1%。中国与美国贸易额为1233.2亿美元，同比增长12.3%。中国与东盟贸易额比中国第一大贸易伙伴欧盟少5.7亿美元。

　　许宁宁谈到，今年1-2月份，在中国与东盟贸易中，中国向东盟出口达763.2亿美元，同比增长13.3%；中国从东盟进口达602.7亿美元，同比增长12.8%；中方顺差160.5亿美元。在中国与东盟十个国家贸易中，中国与越南顺差最大，为80.2亿美元，约占中国与东盟总顺差的50%；中国与马来西亚的逆差最大，约为36亿美元。

　　他就今年中国企业发展与东盟经贸合作提出三点建议，一是关注东盟国家正在实施的经济复苏计划及措施，在其中找商机。二是在中国与东盟经贸合作的重点领域寻求新发展。三是掌握并用好多个自由贸易协定，包括RCEP、东盟及其国家与外部经济体签署的自贸协定，开拓国际市场。

　　值得提及的是，今年1月，中国企业在“一带一路”沿线对52个国家非金融类直接投资119.5亿元人民币，同比增长9.9%(折合18.8亿美元，同比增长11.9%)，主要投向的前十个国家中东盟国家占7个，即新加坡、马来西亚、越南、印尼、老挝、柬埔寨、泰国。

　　许宁宁说，刚刚生效实施的RCEP是区域经济复苏增长的重大举措，是当前签约国企业合作新的大的抓手，建议中国省市、产业行业、企业共同配合抓住区域开放带来的新机遇。(刘文文)

(责编：赵竹青、陈键)

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