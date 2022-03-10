近年来，中国每年大豆进口量在1亿吨左右。大豆自给率偏低、进口依存度过高，已成为影响中国粮食安全的一块突出“短板”。两位全国政协委员建言，要“双管齐下”——在保俄罗斯大豆进口回运的基础上，提高中国国内的大豆单产量。

全国政协委员、黑龙江省工商联主席张海华说：“中俄一直在大豆种植上有合作，可以加大对俄农业合作力度，鼓励中方企业到俄罗斯大面积种植大豆，并将所种植的大豆回运回国，补给国内。”

2021年全年，黑龙江省自俄进口粮食48.1万吨，其中，大豆进口44.4万吨，同比下降27.3%。

“俄罗斯近期持续上调粮食出口关税，中方企业无利可图，导致大豆回运紧缩。”张海华建言，中国可以考虑为黑龙江省单独下达大豆进口配额指标，向配额内的大豆征收少量关税，利用黑龙江边贸企业独有优势，开展对俄粮大豆进口回运贸易，促进对俄大豆进口回运量增加。

黑龙江省是中国最大的大豆产区，种植面积和产量均为全国近半。为了让中国“油瓶子”尽可能多装中国大豆油，黑龙江今年在大豆种植上要“扩面积”，新增大豆种植面积1000万亩以上，预计大豆将增产26亿斤。

“提单产，全面挖掘大豆增产潜力，是更为重要的路径。”全国政协委员、全国政协农业和农村委员会副主任杜宇新说。“去年，我国大豆平均亩产130公斤，尚不及美国、巴西等世界大豆主产国家的60%，制约中国大豆自给之路的根本原因之一是单产偏低。”

好“种”出好豆。杜宇新建议，强化大豆种质资源研发体系，加快培育具有自主知识产权的高产优质大豆品种。目前，黑龙江省在黑河设立的国家级大豆院士工作站，一直在开展大豆高产攻关、高产试验、品种改良等工作，已达到世界同纬度高寒地区大豆生产的世界先进水平；绥化市北方大豆科研所从事非转基因大豆育种工作40多年，已繁育出非转基因大豆多个品系，去年5个新品种平均亩产突破570斤，产量创新高。

“一粒好‘豆’要成熟还要有良田、良机和良技。”杜宇新说，他建言，引导国内外科研机构和人才，在黑龙江省大豆主产区开展关键的技术研究，在“田”、“机”和“技”等关键环节上，开展大豆超高产试验示范区，以“因地施豆”为原则，推进适宜不同地块种植的大豆优良品种选育和推广种植。

大豆提高单产，从点到面，有了好种、再有与“种”相匹配的“土地”后，“还要引导专用大豆品种的规模化、订单化生产，支持大型农产品精深加工企业在主产区设立仓储设施和精深加工生产线，进一步提高大豆生产的附加价值。”杜宇新说。(记者 王妮娜)

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