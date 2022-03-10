原标题：落实科研自主权 科技部等出台可操作性问答手册

高校和科研院所制定章程应履行哪些程序？重大科技项目管理“减表”后还需要填报哪些表格？高校和科研院所自主使用横向经费有哪些政策依据？高校和科研院所科研人员职务科技成果转化现金奖励是否纳入绩效工资总量管理……

3月8日，科技部官网公布《〈关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见〉问答手册》（以下简称《问答手册》），围绕科技部等出台的《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》，将自主权改革中的机构运行管理、科研管理、人事管理、绩效工资分配等4方面14项具体改革举措，细化为32条问题，逐一进行详细、权威解答。

4部门联合印发《问答手册》（详细网址：http://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/zcjd/202203/t20220308_179673.html），旨在打通自主权政策落实的“最后一公里”，让改革举措真正落地见效，是推动科技政策扎实落地的又一项具体举措。

值得注意的是，在推进自主权改革过程中仍存在梗阻，一些部门反映，在具体政策执行中还存在一些疑点、难点，主管部门和高校、院所的权责边界还不十分明确，不同部门落实自主权改革政策的步调不统一，自主权下放在个别部门还不充分。部分院所顾虑较多，害怕因用权而担责，不敢主动承接已经下放的自主权，尚未充分享受改革的红利。

《问答手册》聚焦高校和院所关切，直面自主权改革过程中的困惑、难题，援引相关政策并给出相应的具体举措。针对基层难以接权的问题，进一步明确了主管部门和高校院所各方面的管理权责，推动科研自主权下放；针对基层不敢接权的问题，细化了政策条文和操作性规定，为高校院所依法合规用权强化制度保障；针对基层用不好权的问题，面向高校院所详细说明如何主动承接已经下放的自主权，帮助高校院所“接得住、用得好”。

(责编：赵竹青、陈键)