原标题：发展杂交小麦 提升盐碱地产能

如何在人均耕地不足的背景下，有效挖掘盐碱地等边缘土地粮食增产潜能？今年两会，全国政协委员、北京市农林科学院院长李成贵带来了《关于发展杂交小麦提升环渤海滨海盐碱地粮食生产能力的提案》。

“目前，我国杂交小麦的应用现状相当于杂交水稻20世纪80年代初期的状况，未来10年将是杂交小麦服务国家粮食安全重大战略、提升环渤海滨海盐碱地粮食生产能力的关键时期，急需政府像当年支持杂交水稻一样来支持杂交小麦在环渤海滨海盐碱麦区发展，为挖掘中低产田增产潜能、保障我国粮食安全提供有力科技支撑。”李成贵表示。

对此，李成贵建议，充分发挥创新体制优势，由国家组织实施小麦强优势杂交种创新重大工程，针对环渤海滨海盐碱地耐盐碱丰产稳产小麦品种缺乏的突出问题，主攻抗逆绿色高效杂交小麦新品种培育，充分挖掘利用小麦杂种优势着重提升环渤海滨海盐碱地、北方旱地小麦产能，为打好种业翻身仗、保障国家粮食安全和种业安全贡献力量。

“建议实施环渤海滨海盐碱地杂交小麦丰产增效示范工程，针对盐碱地水肥资源利用效率低、高产潜力挖掘不足、规模化丰产增效技术不完善等技术瓶颈，开展耐盐碱杂交小麦高产创建和绿色增产攻关研究，创建盐碱地小麦丰产增效生产技术体系，并在河北、山东等盐碱麦区进行大面积技术集成示范，逐步推广至全国适宜中低产区。”李成贵表示。

李成贵同时呼吁增大财政扶持力度，建立专门针对盐碱地的杂交小麦种植补贴制度，充分调动环渤海滨海盐碱麦区农民种植杂交小麦的积极性，尤其是盐碱地种植前3年，给予种粮者适当的购种补贴，引导形成杂交小麦盐碱地持续发展能力。（马爱平）

(责编：赵竹青、陈键)