李 禾

原标题：实现“双碳”目标，科技创新是关键引擎

“张北的风点亮了冬奥会的灯”，河北张家口大规模的光伏发电、风电等形成稳定可控电源，三大赛区26个场馆100%使用绿电……北京2022年冬奥会成为首个实现“碳中和”的冬奥会。

3月5日下午，习近平总书记在内蒙古代表团参加审议。审议现场，总书记听了代表们的发言后，深刻阐述了对碳达峰碳中和的思考。“实现‘双碳’目标是一场广泛而深刻的变革，也是一项长期任务，既要坚定不移，又要科学有序推进。”

作为世界上最大的发展中国家，中国将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，事情的难度可想而知。

实现“双碳”目标，科技创新是关键引擎，今年两会上，代表委员纷纷建言献策，探讨如何依靠科技实现碳达峰碳中和。

尽快转向技术进步主导的节能减排

“双碳”是近两年的热点话题。

继2021年之后，“双碳”被再次写入政府工作报告，提出要“有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案”。

“出台碳达峰行动方案，是2021年加强生态环境保护、促进可持续发展领域的可圈可点的工作，我国碳达峰碳中和工作开始步入有序推进的正轨。”全国政协委员、中科院地理科学与资源所研究员樊杰在学习了政府工作报告后说道，“增强碳达峰碳中和工作的核心，是要处理好发展和减排的关系。”

今年的政府工作报告也提出，要推动能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转化，完善减污降碳激励约束政策。

樊杰指出，我国当前推进碳达峰碳中和工作的难点、也是工作重点之一，是如何提升技术进步对碳达峰碳中和工作的贡献度。

“通过技术进步提高全社会的节能降碳效率，通过新能源生产—储存—输送—消费等全流程的技术攻关优化我国能源生产和消费结构、建立固碳科技体系增强碳中和水平，促进我国在节能和减排的主要方式上，尽快从产业结构调整优化转向技术进步主导的方式上，这对实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。”樊杰说。

重塑储能侧，构建新型电力系统

北京冬奥会被视为技术进步主导节能减排的成功实践。

在北京赛区，北京冬奥会唯一新建的冰上体育场馆是国家速滑馆“冰丝带”，除此之外的冰上比赛场馆均由夏奥遗产变身而来。除了场馆整体利用，场馆内的改建也着重体现低碳环保。国家速滑馆等4个冰上场馆，在奥运历史上首次使用最清洁、最低碳的二氧化碳制冷剂，不仅减少了传统制冷剂对臭氧层的破坏，还大幅降低制冷系统能耗，与传统制冷方式相比，可实现节能30%以上。

张北的风点亮北京的灯、首次使用二氧化碳直冷制冰、奥运场馆达到绿色建筑标准……全国人大代表、中国工程院院士王金南总结，“柔性直流输电技术、被动式超低能耗建筑技术、低碳制冷技术、氢燃料电池车技术等先进技术，在确保冬奥设施高舒适性的同时，实现绿色低碳、安全高效。”

通过技术创新，光伏发电成本已接近燃煤发电成本，但光伏、风电等新能源发电依然存在不稳定性、间断性等问题。

在全国政协委员、中国华能集团有限公司董事长舒印彪看来，储能是构建新型电力系统的重要技术装备，对提升电力系统弹性、促进新能源发展、助力实现“双碳”目标具有重要意义。但电化学储能作为新型储能的主要形式，要实现规模化发展，安全性有待进一步提升，成本回收机制亟待建立。

《2030年前碳达峰行动方案》要求，到2025年，新型储能装机容量将达3000万千瓦以上。

舒印彪建议，国家有关部门应指导企业、高校及科研院所组建电化学储能技术“创新联合体”，整合产学研用资源，加快突破高能量密度、高安全、低成本和长周期存储等关键技术，完善电化学储能技术标准体系等。

目前，电化学储能的主流是锂电技术。全国人大代表、天能集团董事长张天任说，电化学储能的技术路线还有很多，在考虑循环寿命、规模化、安全性、经济性和能效等指标的基础上，鼓励发展多种技术路线的储能电池，特别是要鼓励新型高能铅炭电池的应用，打造更多安全高效储能电站。

加强材料创新、标准建设

“新能源产业发展将带动新能源材料需求增长。”全国人大代表、联泓新科董事长郑月明举例说，光伏产业发展，带动了对多晶硅、乙烯—醋酸乙烯共聚物（EVA）光伏膜等光伏材料需求的大幅增长；新能源汽车和储能产业发展，带动了对锂电、氢能等新能源电池材料需求的快速增长。

郑月明同时建议，加大对可再生能源技术、材料、应用等方面的创新和攻关的支持力度，提高电网对可再生能源的消纳和调控能力等。

“加强碳达峰碳中和标准建设，有助于促进我国低碳技术及相关产业创新发展。”舒印彪建议，尽快补齐碳排放核算、报告、核查、披露、认证和标识等关键环节短板，加强碳排放基础数据库建设，推动核算方法与国际接轨，完善核算标准与核查机制，建立低碳产品全生命周期碳足迹标准和标识制度等。

(责编：赵竹青、陈键)