张佳星

原标题：代表委员话“商业航天”：创新是可持续发展的“魂”

3月7日，美国SpaceX公司发推文称将再发射猎鹰9号为星链计划送入新卫星，转载浏览量均不高。网友调侃：频繁地像开飞机，关注度没法不下降。

商业航天常态化的“影子”已经初现端倪。让人类的航天实践越来越平常、越来越可及是大多数航天人的目标，也是发展商业航天的应有之义。

我国的商业航天发展六年有余，如何推动我国商业航天的发展？适合我国商业航天的发展路径是什么样的？

商业化只是商业航天的“开端”

“许可体制内的航天力量走向市场，给了从业的科研人员、技术人员更大的舞台。”全国政协委员、国际宇航科学院院士、中国科学院国家空间科学中心研究员吴季告诉科技日报记者，没有商业航天的时候，航天领域主要承担政府任务，有了商业航天，目标应该更广阔。

几年来，商业航天的发展中出现过一些坎坷。例如卫星研制公司一下子达到几十家，但由于没有找到卫星的市场需求，难以形成足够大的市场规模，导致很多企业难以真正实现盈利；再比如民营企业沿用体制内的技术，仅仅依靠低廉的价格与体制内争任务，导致一些管理问题。

“不搞技术创新、不积极开发市场，难以形成商业航天的可持续发展。” 吴季表示，商业化仅仅是商业航天的“开端”，如果只是想脱离体制自己办公司，还远远不够。

有新技术才有生长能力

对于心怀深空的航天人来说，商业化不应是终极目的，通过商业化带领更多人迈向深空、实现人类的宇宙梦才是。如何才能做到呢？

相较于“商业航天”，吴季更愿意将其称为“新航天”，因为“有新技术才有生长能力，有新市场才有生长土壤”。

“SpaceX公司就是凭借新技术，获得了NASA的大量订单。”吴季说，如果一个公司致力于技术创新，填补技术空白，或者某项技术比体制内的研发力量做得好，参与到国家任务的竞争，将是对整个中国航天科技的促进。

如果技术实力达不到，那么通过寻找新的市场，覆盖航天应用“无人区”，比如通过新颖的模式创新，提供普通民众愿意享受的服务，也将促进商业航天的市场繁荣。

无论技术创新还是市场创新，都能够让商业航天实现更好的发展。吴季解释：所以商业航天强调了它的资本来源，而新航天强调的是它的发展要素。创新是商业航天发展的“魂”，政府应该在商业航天的创新能力上加以引导。

政府引导，商业航天开启正循环

不久前，国务院发布的《2021中国的航天》白皮书指出：研究制定商业航天发展指导意见，促进商业航天快速发展。一方面支持商业航天企业参与航天重大工程项目研制，另一方面建立航天活动市场准入负面清单制度。

全国政协委员、中国航天科技集团公司一院首席总设计师姜杰院士研判：国内商业发射市场需求规模近年来发展尤为迅速。随着国家政策逐步放开卫星制造和应用的权限，在传统航天发射市场外，民营企业积极进入航天领域，商业卫星成为主要手段和最佳切入点。

“政府有政策引导，商业公司就会跟进，资本也会跟进，将会形成促进航天工业和航天技术发展的正循环。”吴季说。

“未来的市场将不断壮大。”姜杰也表示，中低轨卫星由于技术门槛较低，正成为商业卫星的主要发展方向，相关型号火箭的商业发射频次将呈逐年增长趋势。

人类正逐步走进太空时代，其关键是成本问题。“当火箭的发射成本因技术创新降低十数倍，航天会离普通人越来越近。而一旦航天踏入普通人的生活，商业航天将进入蓬勃发展阶段。” 吴季进一步强调：解决成本问题的核心是技术创新。

（科技日报北京3月9日电）

(责编：赵竹青、陈键)