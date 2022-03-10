李 禾

原标题：科研人员不能只往出成果容易的地方“钉钉子”

“提升科技创新能力”是政府工作报告提出的今年政府工作任务之一。报告还要求，加快建设世界重要人才中心和创新高地，完善人才发展体制机制，加大对青年科研人员支持力度，让各类人才潜心钻研，尽其所能。

核技术利用和创新研发和应用需要更多“高精尖缺”人才。全国人大代表、国家原子能机构副主任董保同说，目前，缺乏具有国际影响力的高水平科研团队，具有引领力的高层次、复合型人才稀缺，优秀青年人才培养与供给不足，有利于激发人才创新活力的评价激励机制尚不健全等。

“比如有的科研人员喜欢在最薄的地方钉钉子，因为在这些地方，钉子容易打穿，容易出成果。”董保同说，如果在很厚的地方钉钉子，钉下去可能会发现非常重要的科技成果。“这就需要耐心和下苦功夫”，需要有利于激发人才创新活力的评价激励机制。

党的十八大以来，我国核科技事业加速发展，科技实力和创新能力显著提升。据统计，我国现有51台运行核电机组，2021年核电机组装机容量居全球第三、发电量居世界第二。

人才是创新的基础。董保同说，下一步将进一步加强人才队伍建设，实施人才培养工程，在核领域逐步形成与国家重大人才培养计划衔接的战略人才培养体系。

(责编：赵竹青、陈键)