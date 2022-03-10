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中国自主研发建设首块千米“可移动”冰场在齐齐哈尔投用

2022年03月10日09:15 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国自主研发建设首块千米“可移动”冰场在齐齐哈尔投用

中国自主研发建设首块千米“可移动”冰场在齐齐哈尔投用

　　施工人员在安装冰场下的管托。　齐齐哈尔市体育局提供

　　中新网齐齐哈尔3月9日电 (记者 王妮娜)3月9日，我国首块模块式标准化可移动冰场在“中国冰球之城”齐齐哈尔市投用，这是我国经过3年时间自主研发的一种建设冰场的新技术，开创建设冰场像“搭积木”一样的全新模式。

　　该冰场技术负责人宋吉瑞说：“首次投用的冰场面积是1700平方米。冰场的最下面是可以拼接的塑料管托，制冷水管从管托中穿过，相当于在地面上组装‘地冷管’，就像‘搭积木’一样，安装方便快捷。”

　　中国首块模块式标准化可移动冰场在齐齐哈尔市投用。　齐齐哈尔市体育局提供

　　与传统的冰场相比，这种冰场建设可以“模块化”，冰场的面积可大可小，在工业厂房、商场内有几百米的地方，就可以建一处冰场，更利于冰场的普及；这种搭建技术一改以往建传统冰场得先做地面工程的方法，直接可以在地面上“搭建”，还可以随时拆解运输，多次使用，将建设同样面积冰场的成本至少降低30%，同时，这种冰场制冷均衡，冰面的温度和硬度都能达到理想效果，可以作为高标准冰场的标杆技术。

　　这是一种建冰场像“搭积木”一样的全新模式。　齐齐哈尔市体育局提供

　　齐齐哈尔市体育局局长汤朝龙介绍，冰场少一直是制约中国冰上运动发展的一大原因，这种模块式的冰场会直接带动全国，尤其是南方等地的冰场建设，会促进我国‘四季冰场’的普及，也将延伸中国冰雪装备的产业链，助力中国冰雪经济的发展。

　　此次投用的冰场将满足短道速滑、冰球和花样滑冰等多个冰上运动项目的需要，未来还将在此举行国际冰球赛等。

(责编：赵竹青、陈键)

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