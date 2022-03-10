夏宾

原标题：中国迎接全面注册制时代，改革还要啃哪些“硬骨头”？

“全面实行股票发行注册制”，这项重大改革任务在2021年中央经济工作会议首次提出，2022年政府工作报告再次提及。

今年，A股将全面迎来注册制时代，实行条件的基础如何？改革还要啃下哪些“硬骨头”？

“总体看，注册制试点改革进展符合预期，发行上市周期大幅缩短，信息披露更加严格充分，发行定价市场化机制基本形成，中介机构责任进一步压实，市场平稳运行，注册制试点改革取得了预期成效。”全国人大财经委副主任委员、中国证监会原副主席刘新华说。

资料图：北京证券交易所。 中新社记者 卞正锋 摄

三年多以来，注册制在科创板“破冰”，从试点探索到逐步铺开，北京证券交易所更是在成立时就实行注册制，在此过程中一大批科创型企业登陆资本市场，资本市场股权融资规模显著提升。据统计，2021年沪深交易所首次公开发行上市A股481只，筹资5351亿元人民币，比上年增加609亿元人民币。

全国政协委员、中国证监会原副主席姜洋直言，自科创板、创业板先后实施股票发行注册制试点以来，注册制理念逐渐深入人心，市场各方应对注册制股票发行的能力得到明显提升，资本市场持续平稳健康发展，已具备全面实行股票发行注册制的条件。

但改革仍是进行时，而且每项系统性改革往往越进行到后期、越触及深处，就越是要啃下“硬骨头”。

“全面实施注册制的重点和难点在于主板改革。”全国政协委员、中国证监会原主席肖钢指出，沪深主板不同于科创板与创业板，涉及众多的存量上市公司和投资者，这些上市公司的规模相对要大一些，业务经营处于相对成熟的阶段，从行业分布看不少还属于传统行业。

肖钢进一步称，因此，在主板实施注册制，要坚持稳字当头，稳中求进，既要体现注册制的要求，又要符合主板的特点。同样是主板改革，沪深两个交易所的相关制度也不尽相同，在制定改革方案中需要进一步研究，以确保改革平稳落地。

全国政协委员、国泰君安国际董事长阎峰说，注册制改革总体遵循发行上市条件做“减法”、上市公司与中介机构归位尽责做“加法”的大方向、大原则。在此背景下，如何促进市场各方归位尽责、构建资本市场生态的良性循环，需要作出更进一步的明确规定。

“注册制改革过程不可能一帆风顺，是涉及监管理念、监管体制、监管方式的一场深刻变革，需要社会各界的齐心协力，合力支持。”刘新华指出，当前注册制改革仍存在不到位、不完善的问题，特别是发行与注册职责有待进一步理清，证监会与交易所监管边界尚需更加清晰，发行监管转型仍在进程之中，注册制的配套制度有待进一步完善等。

资料图：中国证监会。 中新社记者 张浩 摄

刘新华建议，下一步注册制改革需要做好四方面工作。一是继续完善信息披露制度，促进信息披露更加简明清晰、通俗易懂。

二是压实中介机构责任，研究制定中介机构尽职调查工作准则，明晰并落实各方责任。

三是规范注册制申请、判断、审核标准，量化审核注册的全过程和各环节。

四是建立适合中国资本市场实际的市场化退市机制，实现退市的常态化，使上市公司的“壳价值”趋于归零。

刘新华称，要通过构建高效完备的制度体系，扎实稳妥做好全市场注册制改革的各项工作，确保这项重大改革行稳致远。

(责编：赵竹青、陈键)