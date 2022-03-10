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农业农村部：2025年农产品年网络零售额超过8000亿元

2022年03月10日09:18 | 来源：中国新闻网
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原标题：农业农村部：2025年农产品年网络零售额超过8000亿元

　　近日，农业农村部印发了《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》。农业农村部市场与信息化司有关负责人就《规划》答记者问时提到，到2025年农产品年网络零售额超过8000亿元。

　　《规划》提出了总体目标和4方面具体目标。《规划》的总体目标是到2025年，农业农村信息化发展水平明显提升，现代信息技术与农业农村各领域各环节深度融合，支撑农业农村现代化的能力显著增强。

　　具体目标包括：智慧农业迈上新台阶，农业生产信息化率达到27%，农产品年网络零售额超过8000亿元，建设100个国家数字农业创新应用基地，认定200个农业农村信息化示范基地。农业农村大数据体系基本建立，建成国家农业农村大数据平台，基本形成农业农村数据资源“一张图”。农业农村信息化创新体系进一步健全，自主创新能力不断提升，关键核心技术与产品取得新突破，建成60个以上国家数字农业农村创新中心、分中心和重点实验室。

　　《规划》指出，将加大政策支持。将智能农机具纳入农机购置补贴范围，加大对智能、复式、高端产品的补贴力度。利用现有资金渠道，调整优化资金使用结构，支持农业农村信息化重大项目建设。有序引导金融、社会资本和新型农业经营主体投入农业农村信息化建设。

(责编：赵竹青、陈键)

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