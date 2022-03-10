刘文文 王恩博

原标题：赤字率下降，中国可用财力为何明显增加？

在今年赤字率降至2.8%的情况下，中国财政支出仍然加码，较去年扩大2万亿元(人民币，下同)以上。政府工作报告称今年“可用财力明显增加”，那么钱从哪儿来？

根据官方披露的信息，今年财政赤字率有所下降，支出规模明显加大，可用财力明显增加主要是特定国有金融机构依法上缴近年结存的利润。这笔资金前年和去年没有使用，为今年留下了政策空间。

安排特定国有金融机构和专营机构上缴利润，是中国的惯例做法，也是统筹财政资源、跨年度调节资金的重要手段，其中包括中国烟草总公司、中投公司等，中国人民银行也是上缴单位之一。

中国人民银行已经宣布，今年依法向中央财政上缴结存利润，总额超过1万亿元，主要用于留抵退税和增加对地方转移支付，支持助企纾困、稳就业保民生。结存利润主要来自过去几年的外汇储备经营收益，不会增加税收或经济主体负担，也不是财政赤字。中国人民银行依法向中央财政上缴结存利润，不会造成财政向央行透支。

资料图：行人从中国人民银行前走过。 中新社记者 张兴龙 摄

据了解，世纪疫情发生以来，为应付可能出现的风险挑战，在财政政策措施上，中国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润，以应不时之需，是预留的政策空间措施之一。有关机构因此形成了一些待上缴的结存利润，这些结存利润应该上缴。

中国财政部表示，考虑当前与长远，在今年实施新的组合式税费支持政策的情况下，经按程序批准，今年安排特定国有金融机构和专营机构上缴了2021年以前形成的部分结存利润。这些资金安排用于大幅增加对地方转移支付，帮助地方财政特别是县区财政缓解减收压力。

中国财政科学研究院研究员白景明接受中新社记者采访时表示，去年赤字率相对较高，有一定发债空间，暂不需动用结存利润。今年一般公共预算支出增速远高于去年，在支出强度显著加大的情况下，更需拓宽资金筹集渠道。

专家同时分析称，单看赤字率很容易误判今年财政力度，需重点关注可用财力。

白景明指出，赤字是拓宽筹资渠道的手段之一，但考虑到需还本付息，今年赤字率下调0.4个百分点。在此情况下，要保证支出增长率，就需要“多条腿走路”，因而可考虑动用历年结余以保证支出强度，“这就是相机抉择”。

此外，虽然中国今年拟安排的3.65万亿元地方政府专项债额度与去年持平，但国家发改委此前曾表示，2021年专项债券的较大比例在下半年发行的，其中相当一部分将在2022年一季度使用，可与今年发行使用的专项债券形成叠加效应，对扩大有效投资提供有力支撑。

华创证券首席宏观分析师张瑜指出，就中央财政而言，今年特定国有金融机构和专营机构或在政府性基金调入环节起到“无中生有”的关键作用，为中央一般预算盘活万亿元规模存量资金，和去年的超收结余共同使今年财政“看似小、实则不小”。

对此，中国财政部部长刘昆算了一笔帐：今年赤字率拟按2.8%左右安排，比去年预算下降0.4个百分点，资金规模减少2000亿元；但是，通过跨年度调节，仅中央本级财政调入一般预算的资金就达1.267万亿元，这个资金量相当于提高赤字率1个百分点。他强调，财政支出强度是有保障的。

(责编：赵竹青、陈键)