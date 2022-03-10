钱大妈：加大科技创新投入 赋能农业全链路数字化水平提升
在科技创新的支持下，智慧元素可渗入农村产业链的每一个“毛细血管”。这能推动新产业新业态新模式持续涌现，引领乡村产业转型升级，推动农业农村现代化高质量发展。尤其值得注意的是，科技创新并非只体现在某一个节点，而是要融入整个农业全链路中，去提升数字化水平。
今年两会期间，全国政协委员、西北农林科技大学教授霍学喜认为，农业全链路数字化水平的提升，将产生三个方面的效果：第一，推动业态扁平化发展，生产、物流、交易中的冗余环节减少，提高效率；第二，实现供应链的短链化，用物联网、云计算精准测算，连接需求者和供给者，实现短距离精准化匹配，推动供应链大幅缩短，降低农产品交易成本；第三，提升农产品从田间到餐桌的精准化运营。
在农业全链路数字化水平提升的过程中，离不开先进案例起到的表率作用。创立十年之久的钱大妈始终高度重视科技赋能的力量。钱大妈总经理冯卫华也认为要推进生鲜零售数字化升级，减少生鲜农产品流通性浪费。
发挥自身能动性的钱大妈，将创新科技融入农业全链路的各个节点上。自2015年起，钱大妈积极推进企业信息化系统建设，组建ERP、电商、大数据等技术研发团队，致力于打造数字化、智能化的商业体系，通过专业大数据开发平台，基础平台、智能订货应用、智能采销平台，多元化融合、资源整合，以技术驱动企业和业务发展。以至关重要的供应链体系为例，钱大妈打造独特的“T+2”模式保证所有货品新鲜、及时到店。钱大妈加盟店需提早两天订货，供应链整合订单并分解给供应商，供应商组织货源在次日晚上完成交付，供应链要在当天晚上把货分拣完成，再由配送体系在凌晨五点半之前送达终端加盟店，以保证上市产品新鲜优质，满足对高品质食材的要求。
从这个角度看，回溯钱大妈10年的成长之路，始终秉承着“让每一餐都新鲜”的企业使命，以契合不同时代及阶段的消费需求。在数字化运营系统方面，钱大妈有颇多建树。通过一步一个脚印完善系统搭建，目前钱大妈已拥有一支300多人的专业IT团队，已完成50多套业务系统，其中70%属于自主研发。通过自主研发的努力、与时俱进的理念等，钱大妈的数字化运营系统已赋能业务的各个环节。
比如在订货端，钱大妈通过智能订货系统，让门店运营更加轻松；在采购端，通过系统让采购价格更加透明，让订单处理更加方便快捷；在供应链，钱大妈能实时调配车辆和路线；在质检方面，用数字化实现商品的溯源，保障产品安全等。
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