原标题：农业银行以金融活水助力美丽宜居乡村建设——农业银行乡村建设领域贷款余额超过1.2万亿元

2021年以来，农业银行打造涵盖26款信贷产品的乡村建设产品箱，加大资源投入，支持乡村建设行动取得阶段性成效。截至2021年末，农业银行乡村建设相关领域贷款余额超过1.2万亿元，较年初增加1600多亿元，全年累计发放贷款超2800亿元。

支持乡村公共基础设施建设，助力补齐发展“短板”

围绕农村道路畅通工程、防汛抗旱及农村饮水安全工程、乡村清洁能源建设工程等重点领域，针对乡村公共基础设施建设短板，金融助力公共基础设施建设向村覆盖、向户延伸。一是支持农村道路畅通工程。重点支持农村资源路、产业路、旅游路和村内主干道建设，助力改善农村交通基础条件。截至2021年末，全行农村道路建设贷款余额较年初增长18.8%。二是支持防汛抗旱及农村饮水安全工程。针对国家150项重大水利工程，在提高分行审批额度权限、简化业务审批流程、总行配置战略性经济资本、差异化定价等方面，给予政策倾斜。同时，鼓励各分行进行区域性产品创新。在贵州，农业银行研发了“农村安全饮水贷”，2021年已累计审批贷款超过40亿元，支持贵州省266个乡镇取水点、水厂水池、消毒房及管网建设，供水覆盖农村人口548万人，带动58.6万贫困人口喝上“稳定、干净、放心水”。三是支持乡村清洁能源建设工程。完善配套支持政策，深化银政合作，通过支持绿色金融，推动农村能源转型变革，“十四五”期间，农业银行拟向县域能源领域提供融资额度1万亿元，截至2021年末，全行乡村清洁能源相关领域贷款余额较年初增长16.1%。

支持农村基本公共服务水平提升，助力加快城乡一体化进程

围绕县域医疗卫生、教育、养老服务等领域，完善产品政策体系，加大信贷投放力度，推动城乡公共资源均衡配置。一是加大县域医疗卫生行业支持力度。出台相关制度规定，进一步规范县域医院信贷业务，并适当降低乡镇中心卫生院准入条件。截至2021年末，全行县域医疗卫生贷款余额较年初增长14%。二是做好金融支持县域新冠肺炎疫情防控工作。对新冠肺炎县域救治医院和发热门诊的信贷业务，出台了下放贷款定价权限，全额减免经济资本占用等多项优惠政策，全力支持县域新冠肺炎疫情防控工作。截至2021年末，信贷支持县域定点治疗医院及发热门诊超过600家，较疫情防控初期增加450多家，贷款余额较疫情防控初期增长257.5%。三是支持县域教育机构。积极提供智慧校园金融服务，着力提升县域教育机构数字化教学和管理水平；将县域中学、职业技术学校作为支持重点，加大信贷支持力度，截至2021年末，全行县域教育机构贷款余额较年初增长35.4%。

支持农村人居环境整治，助力建设宜居乡村

创新引领，践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，加大对农村人居环境质量提升的金融支持力度，助力生态宜居美丽乡村建设。一是支持农村生活污水处理及厕所整治。通过直接贷款、PPP等多元化融资模式，重点支持黑臭水体治理、水体净化工程、厕所改造与生活污水治理一体化建设。在安徽马鞍山博望区，农业银行发放农村生活污水及厕所专项整治PPP项目贷款近3亿元，支持当地改造37个行政村和469个自然村户厕22950座、公厕174座，在每个行政村及自然村新建污水处理站，配套污水收集管网工程，惠及4.4万户、16.3万人。二是支持农村垃圾处理。以农村生活垃圾收运处置、资源化利用等市场化运作项目为重点，带动部分公益性项目建设，探索金融支持农村垃圾处理的有效模式。在山东临沂、淄博等地，农业银行携手光大集团为当地固体废物处理、危险废物治理项目发放贷款超1亿元，惠及1000多个自然村，超20万农户，有力提升了当地农村垃圾治理水平。三是支持村容村貌提升。结合各地乡村发展规划，鼓励区域信贷产品创新，打造金融助力村容村貌提升的农行样板。在浙江，农业银行主动对接政府，建立政府推荐、银行跟进的合作机制，率先在同业中创新“美丽乡村贷”等多款产品。截至2021年末，共为浙江98户参与美丽乡村建设的企业提供融资服务，发放“美丽乡村贷”150笔，金额超20亿元。“美丽乡村贷”获中国银行业协会“服务小微及三农百佳金融产品”。

支持数字乡村建设发展工程，助力乡村治理现代化

支持农村数字基础设施建设，推动智慧农业、乡村公共服务及社会治理的数字化智能化，科技赋能，加速农业农村现代化水平提升。一是加强数据应用。联合农业农村部、农业大数据公司等多类主体，共建农业农村大数据库，在农村资产管理、政务管理方面发挥积极作用。二是加强平台建设。以农民需求和体验为中心，持续完善平台金融和非金融服务功能，打造一批“三农”特色服务平台。创新推出的农村“三资”管理平台，利用数字化技术对农村集体资金、资产、资源进行全方位管理，金融助力当地乡村治理水平提升。目前，该平台已在全国超900个县上线，覆盖超12万个行政村，有效提升了农村基础设施建设软实力。三是加强场景建设。整合政府、企业、村民数字服务需求，提供智慧村务、智慧畜牧、智慧粮库、智慧景区、智慧市场等多种数字化场景，助力提升乡村治理信息化水平、农业现代化和民生福祉保障。2021年共打造县域数字化场景超7500个，推动农村生产生活条件进一步提升完善。

(责编：曹淼、李源)