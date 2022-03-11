新华社北京3月10日电 题：“中国市场至关重要”——中国经济“韧实力”坚定诸多在华外企长期投资信心

新华社记者韩洁、于佳欣、王优玲

在全球疫情仍在持续、世界经济复苏动力不足、全球环境更趋复杂严峻背景下，部分在华外国商会报告显示，稳步复苏的中国经济，巨大的市场潜力以及持续改善的营商环境，吸引诸多外资企业坚定长期植根中国市场信心。

近日，中国美国商会与普华永道会计师事务所合作推出第24期《中国商务环境调查报告》。报告指出，虽然受到新冠肺炎疫情等因素影响，仍有近六成受访企业表示去年在中国实现盈利或利润丰厚，三分之二企业计划2022年加大在华投资。

无独有偶，前不久中国德国商会联合毕马威会计师事务所发布的《商业信心调查2021丨2022》报告也指出，中国依旧是德国企业在全球重要的市场之一。2021年，近六成在华德企实现业务增长，71%的受访企业表示将继续增加在华投资。

2021年，中国经济以8.1%的增速成为推动世界经济增长的重要动力源。今年政府工作报告设定了5.5%左右的经济增速目标，对世界经济的持续复苏无疑具有提振作用。

“中美关系对全球和平与繁荣有着直接且深远的影响，对于许多美国企业而言，中国市场至关重要。”中国美国商会主席华刚林说。该商会报告显示，近三分之二会员企业将中国作为短期内全球首要或前三大投资市场。

顺应中国创新发展需求，服务业、高技术产业成为外资布局热点——

美国高通公司中国区董事长孟樸说，中国是高通全球最大市场和创新基地之一，公司与中国伙伴的合作已扩展到智能手机、集成电路、软件、汽车、物联网等众多领域。“中国经济持续稳定增长将带来更多机遇，我们对中国市场的发展前景始终保持乐观。”

在微软全球资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳看来，中国数字经济加速发展，彰显巨大创新机遇。“我们希望携手各方合作伙伴共享数字经济时代的中国新机遇。”

尽管疫情拖累消费复苏，中国巨大内需市场依然备受青睐——

美国康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木表示，作为一家全球营养品公司，公司在中国越来越强烈地感受到公众对于健康生活的向往与追求，以及中国消费市场的无限活力。“相信营养健康行业将在中国迎来高速发展期，我们将持续加大在华投资力度。”

过去一年，中国实际使用外商直接投资首次突破1万亿元。今年更加复杂多变的国内外形势下，如何进一步提振外资企业在华经营的信心至关重要。

透过商会报告，不少在华外资企业也表达了对进一步缓解疫情影响、降低运营成本以及持续改善营商环境的期待。

对此，今年政府工作报告提出，深入实施外资准入负面清单，落实好外资企业国民待遇。扩大鼓励外商投资范围，支持外资加大中高端制造、研发、现代服务等领域和中西部、东北地区投资。优化外资促进服务，推动重大项目加快落地。扎实推进自贸试验区、海南自由贸易港建设，推动开发区改革创新，提高综合保税区发展水平，增设服务业扩大开放综合试点。

“今年政府工作报告极大鼓舞了我们的投资信心。”法国赛诺菲疫苗大中华区负责人张和平表示，中国坚定不移实行高水平对外开放，坚持以创新为驱动的高质量发展，更大力度优化营商环境，为外资企业在华长期深耕提供了广阔平台。

安永华中区主管合伙人周优妹认为，更趋复杂严峻的外部环境下，中国加快构建新发展格局更加紧迫。安永将抓住机遇，积极服务共建“一带一路”，在自贸试验区和自由贸易港建设规划、外资营商环境优化等领域提供更多专业服务，助力中国企业“走出去”和外资外贸更好发展。

“2022年，中国外商投资仍将维持高位。”毕马威中国首席经济学家康勇说，这一预测研判，正是基于中国具有持续向好的经济基本面，以及在市场规模、产业配套、基础设施、营商环境等方面的综合竞争优势。

在华外企的声音，印证中国市场的魅力所在。正如政府工作报告所说：“开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。”

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