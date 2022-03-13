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去年我国完成造林种草666.67万公顷（新数据 新看点）

2022年03月13日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京3月12日电  （记者顾仲阳）3月12日是我国第四十四个植树节。全国绿化委员会办公室日前发布的《2021年中国国土绿化状况公报》显示：2021年我国完成造林种草666.67万公顷，其中，完成造林360万公顷、种草改良草原306.67万公顷；治理沙化、石漠化土地144万公顷。

　　重点生态工程深入实施，去年我国谋划启动了66个林草区域性系统治理项目，完成天然林抚育113.33万公顷，退耕还林、退耕还草分别完成38.08万公顷和2.39万公顷，长江、珠江、太行山等重点防护林工程完成造林34.26万公顷，三北工程完成造林89.59万公顷，京津风沙源治理工程完成造林21.25万公顷，完成石漠化综合治理33万公顷，建设国家储备林40.53万公顷。开展森林质量精准提升，完成退化林修复93.33万公顷。新增水土流失治理面积6.2万平方公里。

　　城乡绿化美化统筹开展，去年新增43个城市开展国家森林城市建设，全国累计建设“口袋公园”2万余个，建设绿道8万余公里。草原和湿地保护修复切实加强，开展草原生态修复156.26万公顷，新增和修复退化湿地7.27万公顷。荒漠化防治稳步推进，在7省份开展荒漠生态保护补偿试点。全国林长制体系基本建立，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团已基本建立组织体系和制度体系，27个省份建立林长会议、部门协作、工作督查等配套制度，17个省份出台林长制考核评价办法。

　　我国的绿色富民产业发展取得新成效，全国经济林面积保持在4000万公顷以上，完成油茶林新造改造25.13万公顷，生态旅游游客量达20.93亿人次，同比增长超过12%。


　　《 人民日报 》（ 2022年03月13日 01 版）
(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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