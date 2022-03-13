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河南发力文旅数字赋能 力争实现全球创意和全球交易

2022年03月13日06:40 | 来源：中国新闻网
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中新社郑州3月12日电 (记者 刘鹏)在全球文旅业遭受新冠肺炎疫情重创之下，中国历史文化大省河南正发力文旅数字赋能，力争实现该省文旅的全球创意和全球交易。

“全球新冠疫情给文旅业造成了巨大冲击，国内文旅业经历了过去40年来最严峻的挑战和最漫长的复苏。”河南省政府副省长何金平12日在河南郑州揭幕的“2022河南智慧旅游大会”上介绍，在线下文旅经济低迷的当下，文旅需求加速向线上转移，智慧旅游正面临难得的机遇。

何金平表示，当前河南正深入实施文旅文创融合战略，加快建设中华文化传承创新中心、世界文化旅游胜地。特别是运用数字技术唤醒文物和文化资源，为文旅文创插上腾飞的翅膀。

河南省文化和旅游厅厅长姜继鼎表示，河南今年将在数字展示、数字文创、智慧景区等领域布局、突破。如将重点推进洛阳龙门石窟等数字化沉浸式体验，推进“行走河南·读懂中国”重大资源“上云”，围绕历史事件、历史名人等，率先在线上空间做出主题文化线路。

“数字文创是未来文旅数字经济的主战场，真正能让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来。”姜继鼎表示，作为文化、文物、非遗大省，河南开展数字文创具备先天优势和广阔前景，将着力推动文旅资源数字化和数字文旅资产化，实现河南文旅的全球创意和全球交易。

河南智慧旅游大会自2018年举办以来，河南省承担了全国智慧景区标准编制工作，四年来已打造了80家高钻级智慧景区，走在全国前列，“一机游”“码上游”“刷脸游”广泛应用。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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