中新社北京3月12日电 (记者 万淑艳 孙亭文)新疆与国有金融机构座谈会3月12日下午在北京举行。会上，新疆与七家国有金融机构签署战略合作协议，为新疆“十四五”期间经济社会发展贡献金融力量。

新疆是丝绸之路经济带核心区、中国西部大开发重点地区、向西开放的桥头堡。随着中国向西开发不断深入，新疆已逐步从远离市场中心的内陆转变为对外开放的前沿。中央给予了一系列特殊优惠政策和重大举措支持新疆发展。

新疆的金融组织体系日臻完善。据悉，截至2021年末，新疆共有各类金融机构328家。2021年，新疆金融业增加值达到1141.7亿元(人民币，下同)，占GDP的比重为7.1%。

新疆社会融资规模持续扩大。2021年末，新疆社会融资规模达到3.91万亿元，同比增长12.7%，增速连续17个月高于全国。本外币各项存款余额2.67万亿元，同比增长6.8%；本外币各项贷款余额2.55万亿元，同比增长11.4%。存贷比达到95.5%，创历史新高。

签约金融机构代表、中国银行行长刘金表示，中国银行将推动战略合作协议落地实施，助推新疆经济高质量发展，协助新疆打造内陆开放和沿边开放新高地，推动新疆特色优势产业优化升级，助力新疆丝绸之路经济带核心区建设。

新疆维吾尔自治区人民政府相关负责人表示，期待各金融机构不断加强重大战略的金融服务，围绕新疆建设现代化经济的产业体系、市场体系、区域发展体系、绿色发展体系等提供精准金融服务。

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