十三届全国人大五次会议审议并批准的政府工作报告提出，深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。

近年来，中国重大科技创新成果竞相涌现，“天问”探火、“羲和”探日、“神舟”“天和”遨游星河；“祖冲之二号”和“九章二号”实现量子优越性，“海斗一号”成功实现万米下潜和科考应用……中国科技部近日公布数据显示，2021年，全国全社会研发投入达2.79万亿元人民币，同比增长14.2%，研发投入强度达到2.44%，国家创新能力综合排名上升至世界第十二位，成功实现“十四五”良好开局。接受本报记者采访的国际人士认为，近年来中国不断提升科技创新能力，以科技创新支撑高质量发展，为中国发展和人类社会进步注入了动力。

“中国正加速向科技创新强国迈进”

燃料动能、人工智能、5G、云计算、边缘计算、屏幕显示、动作捕捉、裸眼3D……北京冬奥会上，科技元素成为一大亮点。德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克接受采访时特意提及作为交通服务保障的氢燃料汽车，“每行驶100公里，可减少约70千克二氧化碳排放，这些氢燃料汽车是中国在清洁能源领域取得巨大进步的生动例证”。

“科技冬奥”向世界展现的中国创新力量，也给哥伦比亚国立大学前校长里卡多·莫斯克拉留下深刻印象。“中国在5G通信、人工智能、量子技术等尖端科技领域具有很强竞争力。此外，中国新冠疫苗得到众多国家认可，为抗击疫情作出巨大贡献，这些都体现了中国科技发展取得的巨大成就”。

世界知识产权组织日前发布的数据显示，2021年，中国申请人通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请达6.95万件，连续第三年位居申请量排行榜首位。“中国正加速向科技创新强国迈进。”韩国西江大学技术经营管理学院院长丁有信认为，在人工智能、大数据、区块链、云计算等许多领域，中国科技创新速度都在不断加快。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库表示，中国将科技创新成果“更多地运用于解决就业、环境、农业、健康等关乎人民福祉的问题，这非常值得关注”。

全面建成并运营中国空间站，实施探月工程四期，深化载人登月方案论证，研制新一代载人运载火箭……中国将在奔向星辰大海的征途上不断迈出新步伐。法国席勒研究所研究员、国际问题专家佩里莫尼表示，中国提升自主科技创新能力，也是在为全球科技发展和进步贡献智慧和力量。

“走出了一条中国特色科技创新之路”

在莫斯克拉看来，中国科技事业取得的一系列成就，离不开中国政府的高度重视和不断加大的扶持力度。“十四五”规划提出全社会研发经费投入年均增长7%以上、基础研究经费投入占研发经费投入比重提高到8%以上、战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重超过17%等目标，“这为人力、物力、财力的流动指明方向”。此外，中国大力发展高等教育，在研发方面投入了大量资金，“推动学术、创新和生产形成良性循环”。

佩里莫尼认为，中国科技创新不断取得成果的一个重要原因，是政府以及社会各界都对科技创新高度重视。中共十九届六中全会把推进科技自立自强作为重大任务进行部署。“中国在研发领域投入巨大，并培养大批科研人才，成为中国科技进步和发展的重要支撑。”

“中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强调创新不问‘出身’，只要谁能为国家作贡献就支持谁，聚天下英才，体现了科学思维的多元与包容。”丁有信说。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克表示，已进入高质量发展阶段的中国更加重视创新、共享等新发展理念，这为中国经济发展注入了更多动力，“中国已为数字化时代做好了准备”。

库阿库认为，中国科技创新发展日新月异，这得益于中国共产党和中国政府对科技创新发展的清晰认知和规划。“在中国共产党领导下，中国坚持把创新摆在国家发展全局的核心位置，实施创新驱动发展战略，走出了一条中国特色科技创新之路。”

菲律宾金砖国家政策研究会研究员、政治学教授安娜·马林博格—乌伊表示，中国政府积极推动高质量发展，努力进入一个以高科技生产制造和自主突破性技术为引领的新发展阶段。菲律宾应借鉴中国做法，激发经济潜力和竞争力。

“有利于国际社会共同应对时代挑战”

发展科学技术必须具有全球视野。多年来，中国秉承互惠共利的理念，深化科技开放合作，已与160多个国家和地区建立了科技合作关系，参加国际组织和多边机制超过200个，对世界科技创新的贡献率不断提高。

2020年，中国长征六号运载火箭成功发射10颗由阿根廷自主研制的遥感小卫星，开展对地观测。近年来，科技创新合作已成为促进中阿关系发展的重要动能。阿根廷驻华大使牛望道表示，科技能够推动国家经济发展，增进人民福祉，也是决定国家实力的关键因素，“当前，中国在科技创新方面居于世界先进地位，阿中加强科研合作可以实现共赢”。

“中国的科技强国之路为发展中国家提供了可借鉴的经验。”印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，对广大发展中国家来说，加强国际科技合作，深化与中国的科技交流，引进更多的中国创新科技产品，将会大大提升这些国家的科技水平，有利于发展中国家缩小与发达国家的科技实力差距。

“中国科技事业发展经验对于哥伦比亚具有重要的借鉴意义。”莫斯克拉举例说，哥伦比亚注重生物多样性保护和生态经济发展，致力于建设有特色的研发、创新和创业中心，而中国在生态文明建设和高新技术产业开发区发展等方面有着丰富经验。2019年，哥伦比亚与中国签署了电子商务合作谅解备忘录；去年12月，中哥智网互联实验室与中国4所高校签署战略合作协议，“这些都将进一步推动两国在电子商务、人工智能、云计算等领域的交流与合作”。

佩里莫尼说：“中国一直以来都十分重视同包括法国在内的各国开展人才交流以及科技创新合作。各国共同探索解决重要全球性问题的途径和方法，有利于国际社会共同应对时代挑战。”

（本报北京、柏林、里约热内卢、首尔、约翰内斯堡、巴黎3月12日电 记者俞懿春、花放、李晓骁、马菲、闫韫明、刘玲玲）

《 人民日报 》（ 2022年03月13日 04 版）

(责编：李楠桦、杨迪)