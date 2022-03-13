刘世昕

原标题：一位代表五年履职建议背后的美丽中国变迁

全国人大代表王金南履职5年间提交了30余件与生态环保相关的建议，背后展现出美丽中国的图景变迁。

作为生态环境部环境规划研究院院长，王金南扎根环境领域近40年，对我国的生态环境问题谙熟于心。当全国人大代表的5年间，前几年他的建议多与污染防治攻坚战相关，近两年，则与碳排放、碳中和，以及生态文明建设、美丽中国密切相关。

王金南5年建议变化与我国生态环境保护进展相一致。“十三五”期间，我国以坚决打好水、气、土污染防治攻坚战为目标，“十四五”则开启了减污、降碳、强生态的新篇章。

2018年，王金南建议“把汾渭平原纳入国家大气污染控制重点区域”“强化散乱污企业治理”。他记得，当时，京津冀、长三角、珠三角空气质量都在好转的情况下，汾渭平原区域内多个城市污染排放不降反增，成了大气减排的“差等生”，PM2.5排名全国后20位的城市个数由2015年的0个增至2017年的6个。一些城市还呈现出明显的“燃煤污染问题尚未解决，复合型污染已很突出”的特征。

在当时的建议中，王金南根据汾渭平原的扩散条件，以及能源、产业、交通结构等特点提出蓝天保卫战的面临困境，并建议将汾渭平原纳入国家大气污染控制重点区域，给予政策、技术和资金的支持。他的这份建议得到了直接回应：2018年7月国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中，汾渭平原被列为大气治理的重点地区。

2019年全国两会，王金南提交的主要建议是制定黄河保护法，其中详实地分析了黄河生态面临的诸多问题，以及通过立法手段保护黄河的必要性和紧迫性，给出黄河保护立法的基本框架。

2021年10月8日，中共中央、国务院印发了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，作为指导黄河流域生态保护和高质量发展的纲领性文件。2021年12月22日，黄河保护法草案首次提请全国人大常委会会议审议。在王金南看来，不管是黄河保护法，还是黄河发展纲要，都贯穿了高质量发展与生态环境高水平保护协同的主旨要义。

2020年是“十三五”的收官之年，这一年的全国两会上，王金南的建议主要集中在如何打好“十三五”污染防治收官战，以及描绘“十四五”污染防治攻坚战的升级版。

在他看来，从环境质量改善的数据来看，“十三五”期间，是我国生态环境质量改善成效最大、工作推进成效最好、得到老百姓乃至国际社会高度认可的5年。但他也坦言，要清醒认识到，我国生态环境质量改善的成效还不稳固，产业结构偏重、能源结构偏煤、运输结构偏公路还没有根本性改变，接近和达到资源环境承载能力上限、生态环境风险累积高发的局面没有根本改变，生态文明建设和生态环境保护仍是“短板”和“弱项”的局面没有根本改变。

王金南认为，“十四五”是美丽中国起航奠基的5年，环境改善目标要以2035年建成美丽中国为出发点进行设计，同时要升级减排路径、治污方式、政策手段、科技支撑，以及治理体系。

他关于“十四五”污染防治攻坚战升级版的建议也得到了有关部门的回应，相关部门表示，“十四五”将针对人民群众关心的大气、水、土壤、农村、海洋等重点领域，继续实施升级版的“十四五”污染防治攻坚战行动计划。

2021年、2022年，王金南代表的建议中，多了带“碳”字的内容。2021年，他建议制定碳中和促进法，将二氧化碳纳入环境保护税等；2022年，他建议推动大型会展活动实现“碳中和”，建议传承绿色冬奥遗产推进生态文明教育……

这样的变化与我国生态环境领域的重点工作相关，在环境质量日渐改善的当下，减污、降碳要发挥协同作用。

王金南说，2021年以来，党中央、国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等。这些顶层设计文件涉及应对气候变化、污染治理、生态保护等领域，体现了党中央、国务院持续推进生态文明建设、加强生态环境保护的战略定力。

5年履职，王金南见证着美丽中国画卷的铺陈。他说，党的十八大以来，我国生态环境保护取得历史性重大成就，攻坚战阶段性目标任务圆满完成，生态环境明显改善，厚植了全面建成小康社会的绿色底色和质量成色。同时要看到，我国生态环境保护的结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，特别是重点区域、重点行业污染问题仍然突出，实现碳达峰、碳中和任务艰巨，生态环境保护任重道远。

(责编：李楠桦、杨迪)