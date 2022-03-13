马维维

原标题：告别的不只是“绿皮车”

1月30日20时28分，从百年老站黑龙江香坊站始发的K7221次旅客列车缓缓驶入终点站牡丹江站，结束了它作为燃煤绿皮车的最后一趟任务。

我国最北省份黑龙江开行的长途旅客列车正全面告别冬天烧煤取暖、夏天风扇纳凉的时代，更新换代为空调列车。

“以后不用烧煤、烧水，都是空调和电茶炉，工作量少了，旅客出行和我们的工作环境更干净了。”牡丹江客运段石家庄车队K7221次列车长李敬辉说。

升级换代

上世纪50年代末，哈尔滨铁路配属了我国研制生产的第一代21型客车，这也是新中国第一代燃煤列车。上世纪90年代中期，随着25G型客车成为新一代主力车型，黑龙江省也开始进入空调车时代。但价格便宜、站站停靠，运行在林区、垦区与牧区的燃煤列车仍是当地群众出行的生命线，许多绿皮车沿用了下来。

中国铁路哈尔滨局集团有限公司（以下简称“哈铁”）曾是全国绿皮车保有量最多的铁路局。今年一季度，哈铁共开行旅客列车252对，普速旅客列车占总量的一半以上，其中，仍有近十分之一普速列车为非空调车体。这些老旧的绿皮车冬季要依靠烧煤取暖、夏季燃煤供水。特别是到了冬天，由于黑龙江供暖期长，绿皮车耗煤量剧增，大大影响周边环境。

“平均一趟乘务就要燃烧煤炭1.6吨，一年得180吨以上。”牡丹江客运段伊春至乌伊岭6273次列车列车员李强说。

自2021年年底起，哈铁启动非空调普速列车升级换型工作。今年1月20日，由牡丹江站驶向东方红站的6223次列车首次升级为空调车体，拉开了黑龙江铁路绿皮车全面升级空调车的序幕。目前，除个别停运和运行里程较短车次外，既有开行的30对非空调普速列车已全部升级为空调车体，全面实现普速列车设备的升级换代。

此外，哈铁还加大电气化铁路改造，包括百年历史的滨洲线、滨绥线在内，目前，8400多公里铁道线中，电气化铁路达3200多公里，成为货物运输的主要干线。

“改造后的机车牵引方式将由内燃机车牵引变为电力机车牵引，将有效提高列车运行速度，增大运输能力，降低运输成本，减少有害气体排放。”负责中欧班列国内运输任务的齐齐哈尔机务段黄继光号司机长韩晓磊说，这对于加快满洲里口岸和黑龙江西部地区与中国内陆中心城市经贸交流，促进沿线地区环境保护都具有十分重要的意义。

环保施工

除了告别“绿皮车”，哈铁还通过加强铁路建设中的环保措施、使用洁净能源减少碳排放、采用全面抑尘喷淋减少粉尘产生等措施，全力守护龙江的绿水青山。

3月1日，黑龙江佳木斯至鹤岗快速铁路各标段陆续恢复施工，进入铺换长轨施工阶段，预计今年夏季全线将具备联调联试条件，为开通运营奠定坚实基础。

将混有机油的工业用水统一汇入油水隔离池，多层过滤达标后再进行排放；由于桩基钻孔后带出的钻碴含碱量高，为防止钻碴在汽车运输过程中跑冒滴漏等污染环境，便使用水泥和粉煤灰固结后再运至集中废弃点……在佳鹤铁路改造施工现场，项目负责人说，类似的环保理念和措施贯穿整个高铁施工过程。

近几年，黑龙江省铁路建设按下加速键。2021年底牡佳高铁开通，与黑龙江省内的京哈、哈齐、哈牡高铁构建起黑龙江省3小时经济圈，为龙江全面振兴铺就快车道。哈铁坚定不移地走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，加强铁路建设中的环保措施，推进电气化铁路升级、使用洁净能源减少碳排放，采用全面抑尘喷淋减少粉尘产生等措施，全力守护中国北疆的绿水青山。

由于在铁路建设过程中，对声环境、振动环境、生态环境、大气环境、水环境、电磁环境等都影响较大，铁路建设部门采取了一系列行之有效的保护措施：在居民区附近安装声屏障、隔声窗等装备，减少工程噪音；建设抽油池、沉淀池等，加强油水分离，避免废油污染；将施工临时用地、制梁场和混凝土拌合站，全部建筑在建设用地上，避免占用农田。同时，还对土地表层30厘米的表土进行剥离，按国土部门要求在指定地点集中存放，有力保护了优质黑土资源。

以我国最东高铁牡佳高铁的七星峰隧道为例，建设过程中，铁路部门修建了6座三级沉淀池，应用油水分离技术，采取气浮、投药等除油降解措施，实现了废水的油水分离，分离后的废弃物专门回收，确保工程建设污水排放达到国家一级标准。同时，施工过程中，严格对噪音、粉尘进行管控，营造了绿色无污染的施工环境。

“鸡西西站施工地点距离村庄近，只有不到100米，四周都是农田，因此施工过程中我们重点加大生态环境保护力度，加大对噪音控制、施工车辆产生的废油、废水等有效处理，严格控制大气粉尘含量，对于施工废水采用过滤、沉淀处理等方法，确保达标后方可排放。”中铁二十二局牡佳客专站房二标二工区副经理张明说。

无尘处理

2月7日15时20分，黑龙江省月牙湖站抑尘站内，55辆满载煤炭的货运列车徐徐前行，随着上方的喷淋臂喷洒出大片水雾，车内的煤炭被浸湿，这是车站在对煤炭喷淋抑尘剂，抑制煤炭粉尘产生。

运输煤炭所用的敞车，煤炭都是裸露在空气中，在运输过程中，受风力的影响会产生较大粉尘，尤其途经农田、村镇和市区时，会对周边环境带来很大影响，月牙湖站作业员唐殿魁向记者介绍，“我们调制出的抑尘具有不易挥发、附着力强的特点，喷洒后相当于给煤炭包裹一层‘防尘衣’，减少粉尘产生”。

黑龙江省内七台河站、加格达奇站、月牙湖站、鸡西站等服务范围均为煤炭产区，煤炭通过铁路源源不断运往省内各地，年运输量达9300余万吨。考虑到煤炭运输过程中所产生的粉尘会对空气造成污染，各煤炭运输站内都设置抑尘站，配比抑尘剂，通过煤炭抑尘喷淋装置对裸露的煤炭进行喷淋，从而达到抑尘效果。

今年春运期间，由于煤炭市场需求旺盛，运煤车辆随之增多，煤炭装运车站纷纷加大喷淋作业力度。七台河站内两个固定摆臂式抑尘站和一个抑尘车作业点，加大对抑尘设备的检查频次和养护力度、严格抑尘剂溶液配比度，实现了煤炭列车抑尘剂喷淋全面覆盖。哈铁管内煤炭运量较大的伊敏矿抑尘站年喷洒抑尘剂达百吨以上，让运行在呼伦贝尔草原和大小兴安岭林区的煤炭列车得到无尘化处理，守护一片晴空。

(责编：李楠桦、杨迪)