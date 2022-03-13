朱 琳 袁 勇

原标题：跨国公司看好在华发展机遇

中国全国两会是观察中国经济的重要窗口，一直备受世界关注。众多跨国公司在华负责人表示，今年两会释放出的政策信号凸显出中国政府的稳健务实，跨国公司在中国市场上将迎来更广阔的发展机遇。

波士顿科学大中华区总裁张珺表示，面对复杂严峻的国内外形势，今年两会给出了诸多“爬坡过坎”的务实举措，坚定了波士顿科学与中国医疗生态圈同频共振谋发展的信心。两会热门议题“提高医疗卫生服务能力”“保障和改善民生”也是波士顿科学所坚持的根本目标，波士顿科学将继续通过开展专业教育培训、公益走基层等活动，推动提升基层医疗服务能力。

霍尼韦尔中国总裁余锋表示，中国在数字经济和低碳发展等领域的前景给霍尼韦尔提供了广阔的发展机遇。在可持续发展领域，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。霍尼韦尔将继续发挥在绿色低碳和数字化技术等领域的优势，携手行业伙伴助力中国经济高质量发展。

西门子医疗大中华区总裁王皓表示，“逐步提高心脑血管病、癌症等疾病防治服务保障水平”“提升基层防病治病能力”等议题在两会受到关注，彰显了中国对医疗行业健康发展的期待，这与西门子医疗进一步在华发展的战略不谋而合。“我们将持续加大本土创新和本土制造的力度，为大家提供更多普惠、高效的产品和服务。”王皓说。

世邦魏理仕中国区总裁李凌表示，2021年，中国的办公楼和物流仓储租赁需求均创历史新高。商业地产需求强劲复苏体现出中国经济旺盛的生命力。在低碳转型、产业链升级和国产替代等多重因素共同驱动下，中国经济将继续高速增长，世邦魏理仕也能够获得更多发展机遇。

领英全球副总裁、领英中国总裁陆坚表示，落实“双碳”目标是一项重要工作。绿色发展带来了新的职业机遇和技能需求。绿色人才在绿色经济中扮演着重要的角色，事关中国企业的全球竞争力。在人才技能方面，领英大力倡导“以技能为导向”的招聘，力争帮助更多的中国企业从“技能”出发，打破传统的学历和经验论所带来的局限性，为中国企业乃至经济社会的绿色可持续发展赋能。

(责编：李楠桦、杨迪)