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服务业怎样转起来

张 雪 覃皓珺 辛自强
2022年03月13日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：服务业怎样转起来

“餐饮、住宿、零售、旅游、客运等行业就业容量大、受疫情影响重，各项帮扶政策都要予以倾斜，支持这些行业企业挺得住、过难关、有奔头。”刚刚结束的全国两会，《政府工作报告》中的这些暖心表述，给正在经历困难的服务行业以信心和希望。

服务业是经济“稳定器”。2021年，我国服务业增加值占国内生产总值比重为53.3%，对经济增长的贡献率为54.9%。疫情发生以来，国内市场需求不足，服务业持续承压，至今尚未完全摆脱疫情影响。

“一系列纾困措施的出台和落地，将在很大程度上稳定企业经营预期，对提振行业信心、加快行业复苏起到支撑作用。”全国人大代表、广东金岭糖业集团有限公司董事长林水栖表示。

“现在关键是要把这些纾困政策尽快落地，不要让好政策空转。”全国政协委员、民进天津市委会副主委、天津市教育科学研究院院长金永伟表示，《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》允许各地区出台有针对性的专项配套支持政策，有条件的地区可以出台实施细则，确保政策精准传导。

服务业恢复发展进程与疫情形势息息相关。林水栖代表认为，要坚决防止“放松防控”和“过度防控”两种倾向，要把握好经济发展与疫情防控之间的度，通过建立精准监测机制、提升精准识别能力、强化精准管控隔离，让服务业不因防控层层加码等受到限制。

服务业加快复苏的脚步，还得眼睛向内，靠自己“转”起来。全国政协委员、内蒙古呼伦贝尔市文化旅游广电局副局长杜明燕说，“面对疫情冲击，服务业应冷静思考下一步的转型发展。”她表示，内生动力是发展的关键，服务业的三要素——产品、营销和服务，重点应放在服务上，定制服务、个性服务、高质量服务，提升服务是企业转型升级的核心。

全国人大代表、步步高商业连锁股份有限公司董事长王填表示，企业要着力增强自我“造血”功能，进一步洞察消费市场变化，提高创新能力，积极优化供给，提高供给与需求的匹配度。“以实体零售为例，在激烈竞争的态势下，更应坚守主业，回归零售本质。做有创新的卖场、有感受的体验、有温度的服务、有效率的组织、有活力的团队，提供更优质的产品与服务，这是企业经营的应有之义。”

金永伟委员表示，疫情期间传统服务业出现许多新变化，5G、大数据、人工智能等新技术在传统服务业中的应用得到加强，给传统服务业转型升级带来新机遇。“服务业企业要加快提升软硬件服务能力。硬件设施的改造需要适度超前谋划，提前规划布局；软件服务的提升更为关键，要借鉴国际先进经验，给消费者提供更舒适便捷的消费体验，把部分海外消费需求有效引导回国内。”

(责编：李楠桦、杨迪)

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