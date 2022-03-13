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不应片面追求高森林覆盖率

吴秉泽
2022年03月13日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：不应片面追求高森林覆盖率

“一年一度春风劲，又到一年植树时。”大地春回，万物复苏，正是植树造林的好时节。

没有秀美山川，哪有宜居家园。植树造林是中华民族的优良传统。植树既是履行法定义务，也是建设美丽中国、推进生态文明建设、改善民生福祉的具体行动。近年来，我国大力开展义务植树造林运动，深入实施大规模国土绿化行动，森林面积和森林蓄积量连续30年保持“双增长”，为维护全球生态安全作出了重要贡献。

但一些地方也出现了不顾实际、盲目追求高森林覆盖率的现象。比如，违反科学规律，将不适宜种植树木的土地改为林地，甚至毁草造林、毁田造林，进而产生新的生态问题。又如，盲目引进外来品种，森林面积上去了，生物多样性却遭受严重威胁。再如，重造林、轻管护，重利用、轻保护，资源保护和森林经营跟不上，形成了大量低质低效林，浪费了造林资金。还有一些地方，片面把高森林覆盖率作为衡量生态优劣的重要指标，在森林覆盖率已经超过60%甚至70%的条件下，还每年下达植树造林指标，结果只能挤占其他用地；全国第三次国土调查显示，10年间，我国耕地净流向林地1.12亿亩，多达6200多万亩坡度2度以下的平地被用来种树。

山水林田湖草沙冰是生命共同体。在有限的国土空间里，生态文明建设应以系统思维考量、以整体观念推进，不能厚此薄彼，更不能顾此失彼。提高了森林覆盖率，但影响了粮食安全的做法，实不可取。

当然，我国石漠化、水土流失和土地沙化现象仍很严重，森林覆盖率总体还不高，森林质量也有不小提升空间。尤其是在努力实现碳达峰碳中和目标的大背景下，必须毫不松懈地推进植树造林。但也不能蛮干，应坚持“十个手指弹钢琴”，把植树造林放在生态文明建设的大局中，放在提高经济社会发展绿色低碳水平的全局来谋划、推进，遵循生态建设规律，推动生态系统良性发展，打造高水平的美丽中国。

一要力戒形式主义、官僚主义，要从地方实际出发，统筹考虑生态建设，科学确定森林覆盖率指标。既要应林尽林，也要宜林则林，更要宜乔则乔、宜灌则灌，杜绝不顾实际打造“生态城”“森林县”“环保村”等所谓宣传名片。

二要重视生物多样性的恢复和保护，科学选定品种，杜绝引进不符合当地生态系统的新树种、洋树种，防止造成生态灾难。“树木是三分栽，七分管”，既要种下去，更要管理好，实现森林资源量质齐升。

三要把植树造林和增加群众收入、改善人民生活有机结合起来。打通“绿水青山”转换成“金山银山”的通道。通过调整林木结构、发展林下经济、开展森林康养等措施，让林农稳定增收。

四要把植树造林和生态系统治理结合起来。既要稳步推进国土绿化，也要打好污染防治攻坚战，推动经济社会发展全面绿色转型，实现高质量发展。

一年之计，莫如植谷；十年之计，莫如树木。植树造林功在当代、利在千秋。完整准确全面贯彻新发展理念，尊重自然规律、顺应发展态势，久久为功，才能护好秀美山川。

(责编：李楠桦、杨迪)

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