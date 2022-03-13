原标题：全市设立17处春季植树尽责接待点

本报讯（记者 王斌）3月12日，在第44个中国植树节到来之际，大兴、顺义等区举办了多场义务植树主题活动。北京青年报记者从首都绿化委员会办公室获悉，今年春季，为方便市民以多种形式就近植树尽责，全市设立春季植树尽责接待点17处，可供植树面积1100亩；设立林木抚育活动接待点28处，可抚育面积8300亩。同时，28个“互联网+全民义务植树”基地则将提供多种尽责形式的全年化接待服务。

昨天上午，北青报记者来到大兴区六合庄林场，身穿绿马甲的小朋友们在家长的帮助下，挥舞铁锹，挖坑栽树。“请大家先用地上的耙子将林下落叶等可燃物清理到一边，接着挖一个大约40厘米见方、40厘米深的树坑，然后把清理的林下可燃物填到坑里，回填少量土壤，再放入树苗，树根往上埋入4至5厘米厚的土壤即可。”工作人员站在一旁，指导小朋友们栽植树木。不到一个小时，40余棵黄栌就栽植好了。当天，大兴区共200余人参与此次活动，栽植树苗100余株，抚育林木50亩。

六合庄林场副场长梁茜介绍，现如今，低碳、环保已经成为许多年轻人追求的生活方式，六合庄林场每年接待义务尽责的个人和团体超过5000人，学生、年轻人越来越多，义务植树变成一种常态，说明公民参与义务植树的意识在不断提升。

在大家的记忆中，一提起义务植树，就是挖坑种树，但是随着首都造林绿化工程的不断扩大，如今的北京已经是绿树成荫，可以大面积种植树木的地方也变得越来越少，为让市民更好地参与首都义务植树，更方便地履行植树义务，义务植树尽责形式不断细化，本市已经形成了8大类尽责形式，包括造林绿化、抚育管护、自然保护、认种认养、设施修建、捐资捐物、志愿服务及其他形式，打造“春植”“夏认”“秋抚”“冬防”首都尽责品牌，变一季植树为全年尽责。

首都绿化委员会办公室相关负责人介绍，随着四季的交替，树木也有着不同的姿态和对生长环境的需求，也为各种尽责形式提供了可能性。夏天绿树成荫，广大市民可以为树木浇水、剪枝、除草；秋天落叶满地，市民可以进行林下废弃物、可燃物清理，收集落叶做成有机肥料；万物凋零的冬天，林木鸟兽更需要呵护，为树木涂白、为树木穿上防寒保暖的“冬装”、给鸟儿挂鸟巢，都是尽责的丰富形式。

北青报记者了解到，包括大兴区六合庄林场在内，全市28家“互联网+全民义务植树”基地将根据季节情况和自身特点，组织相应的植树尽责活动，广大市民可以全年就近选择适合自己的方式履行植树义务。市民可以通过北京市园林绿化局官方网站、“首都全民义务植树”公众号等方式查看17处春季植树尽责接待点。

(责编：李楠桦、杨迪)