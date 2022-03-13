原标题：如何让家长“放心托”？杭州拱墅实现养育照护“一键通”

发布会现场。 崔倩娴 摄

中新网杭州3月12日电(张煜欢 崔倩娴)12日，杭州市拱墅区召开“全国婴幼儿照护服务示范创建区”建设成果暨拱墅区养育照护一键通2.0版本上线新闻发布会。针对当前不少家庭遇到的“不敢托”“不方便托”难题，当地新升级上线的“养育照护一键通”2.0将家长关注的婴幼儿照护服务线上预约、托育机构动态监管、养育指导课堂等问题一一整合，致力于让普惠托育服务更好地普及广大婴幼儿家庭。

早在2018年，拱墅区就在浙江全省率先探索3岁以下婴幼儿照护服务，并于2019年12月被确定为全国婴幼儿照护服务示范创建区和国家级婴幼儿照护示范项目点。

拱墅区卫健局副局长朱剑琴介绍，发展3岁以下婴幼儿照护服务事关千家万户，是保障和改善民生的重要内容。“养育照护一键通”2.0如同一本“百科全书”，能够让家长们了解更专业的养育知识，享受更便捷的托育服务。

打开“养育照护一键通”手机端后台记者看到，养育照护宝典、养育照护活动、保健托育服务、体检预约通道、公益与培训等五大子场景功能模块清晰呈现。无论是养育照护知识查询，还是报名参加各类养育照护业务培训，都能在后台找到对应子场景一键直达。

“从机构选择到报名，再到体检预约和正式入园，既不用跑东跑西，也不用准备一大堆材料，全部流程都可以通过手机搞定。”张萍夫妇是家住拱墅区祥符庆隆社区的新杭州人，由于双方父母远在老家，夫妻俩又是双职工，就近的托育机构成了他们的首选。夫妻俩通过手机登陆“养育照护一键通”，为家中不到3岁的孩子选择了小区附近的托育机构。

此外，家长通过登陆“养育照护一键通”，还可以看到小区周边成长驿站和托育机构是否有空位，然后根据需求选择临时托或是日常托。拱墅区妇幼保健计划生育服务中心主任杨震介绍，此前的1.0版本主要是以提供活动场所以及定制课程为主，2.0版本新增了“临时托”，可以在家长遇到紧急情况时，为他们提供1至2小时的临时托管服务。

在提到如何让家长“放心托”时，拱墅区妇幼保健计划生育服务中心副主任郭巧珍说：“目前国家的托育机构实行备案制管理，自2019年以来，拱墅区通过不断指导辖区内的托育机构完善设置要求，以达到备案标准。现在‘养育照护一键通’上公布的托育机构都已经经过政府备案，家长可以放心地把孩子放到托育机构。”

在发布会上，拱墅区还发布了即将出台支持普惠托育机构发展的“黄金十条”，内容涉及氛围营造、资金保障、空间支持、人员培养等多个方面，该区将通过更大、更强的软硬件投入和保障，支持普惠托育机构发展。拱墅区发改经信局(拱墅区委社建委)局长吴永军称，该区会对合规备案的机构按照面积和收托人数给予建设补助和运营补助，民办幼儿园设置托班的按入托人数给予每人每年500元补助。

吴永军说：“2022年拱墅区预计累计新增托位500个，新增12个婴幼儿照护成长驿站，并将普惠型托育机构全部接入政府雪亮工程，力争到2025年，实现每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达4.6个，打造拱墅区‘15分钟婴幼儿照护圈’，实现婴幼儿健康管理率95%以上，让家长对托育更安心。”

(责编：李楠桦、杨迪)