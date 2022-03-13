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中老铁路开通百日 内引外联打造国际贸易“黄金动脉”

2022年03月13日09:01 | 来源：中国新闻网
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原标题：中老铁路开通百日 内引外联打造国际贸易“黄金动脉”

中新网昆明3月12日电 (陈静)记者12日从昆明海关获悉，中老铁路国际货运开通运营已满100天，进出口货运量持续攀升，一条新兴的国际贸易货运“黄金动脉”正在形成。

截至3月11日，昆明海关累计监管验放中老铁路国际货物列车195对390列，总货运量达24.5万吨、货值达26.7亿元(人民币，下同)。据介绍，中老铁路连接中国昆明和老挝首都万象、全线采用中国标准，是共建“一带一路”和中老友谊的标志性工程。自2021年12月3日开通运营以来，凭借铁路运输“运载能力强、安全性高、运输成本低”的特点，中老铁路国际货运快速发展。

目前，已有来自云南、河北、山东、江苏、浙江、广东、重庆等13个省(市、区)的列车通关，进出口货物已涵盖农产品、机电产品、矿产品等18个品类，达到700余种。运输网对内已联通环渤海、长三角、珠三角三大经济圈，对外辐射至老挝、泰国、柬埔寨、越南等“一带一路”沿线国家。

“我们公司长期从事中老两国外贸进出口业务，中老铁路开通后，海关采用转关出口和全国通关一体化的通关模式，让出口货物在始发地完成查验并施加集装箱封志，列车到达磨憨铁路口岸后，海关工作人员仅需对封志进行核对就能快速验放货物出境。”海瀚物流有限公司磨憨负责人杜永智表示，这极大地降低了运营成本，让企业在进出口业务上更具竞争力。

昆明海关所属勐腊海关铁路口岸监管科二级主办陈明介绍：“我们加强与铁路、企业的深度互联互通，充分运用‘提前申报’、‘集中申报’等便捷申报方式，打造安全高效的通关模式，为中老铁路平稳运行提供强有力的保障。”

下一步，昆明海关将继续支持磨憨铁路口岸功能提升，积极助力外贸企业抢抓RCEP实施机遇，将中老铁路打造成国际贸易的“黄金动脉”。

(责编：李楠桦、杨迪)

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