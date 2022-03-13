海关全力保障供港冰鲜鸡抢“鲜”通关
2022年03月13日09:02 | 来源：中国新闻网
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原标题：海关全力保障供港冰鲜鸡抢“鲜”通关
清远海关关员对供港冰鲜鸡进行检查 关悦 摄
中新网广州3月12日电 (唐贵江 关悦)3月10日，装有5.14吨约7000只冰鲜鸡的冷藏柜车从位于清远市的广东天农生态食品有限公司发车，陆路运输至广州番禺莲花山港转水路发往香港。这是自2月28日首次通过水路运输供港冰鲜清远鸡以来，广州海关所属清远海关监管的第10批供港冰鲜鸡。
记者12日从广州海关获悉，广东清远市一直是供港禽肉的主要来源地之一，天农公司是清远当地重要的供港冰鲜鸡现代化养殖加工企业。“香港疫情发生以来，我司组织人员加班加点进行持续保供，竭尽所能为保障香港市民正常生活尽一份力。”天农公司品管经理蔡达康表示。
为保障企业供港冰鲜鸡等物资出口顺畅，清远海关第一时间对接相关生产企业，除发挥本地口岸供港运输效能外，帮助企业通过“广州番禺莲花山港-香港”水上生鲜应急保障通道出口。提前调研摸底掌握企业近期供港物资生产订单，启动供港物资应急保障“绿色通道”，根据企业出货动态，为企业提供优先单证审核、优先查验、优先检测、快速出证“三优一快”多项措施，缩短申请受理、证书签发等环节时限。
数据显示，今年1-2月，清远海关检验检疫监管供港冰鲜鸡179.9吨。
(责编：李楠桦、杨迪)
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