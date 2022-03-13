付毅飞

原标题：北斗系统进入稳定快速发展新阶段 还将发射新卫星

据中国卫星导航系统管理办公室3月11日消息，北斗三号全球卫星导航系统进入持续稳定、快速发展新阶段。后续还将按计划发射新的卫星，进一步提高系统运行稳定性和可靠性，并开展新技术试验验证，确保系统不断迭代升级。

据悉，自2020年7月31日建成开通以来，北斗系统始终致力于为全球用户提供优质服务，确保系统全天候稳定运行前提下，不断优化性能指标、拓展应用模式。经全球连续监测评估系统实测，北斗三号全球卫星导航系统定位导航授时服务全球范围性能指标先进、亚太区域性能更优，“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”发展理念正一步步变成现实。

近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。据悉，多行业、多部门、多省市已将北斗应用纳入“十四五”规划。北斗系统在交通运输、救灾减灾、农林牧渔等多个行业，以及电力、通信基础设施等领域，已实现深度应用、规模化发展，赋能各行各业成果丰富、效益显著。具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市，它将重新定义手机功能应用，有效支持人民生命安全财产保障。北斗系统正在成为反哺经济社会发展、助力人民群众美好生活的科技先锋。

开放融合的北斗正敞开怀抱，欢迎并接纳全球互惠共享中国卫星导航系统建设发展成果。2021年，国际合作成果丰硕。中俄签署了《关于北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统时间互操作的合作协议》和《2021至2025年中俄卫星导航领域合作路线图》，推进中非、中阿北斗合作及中国—南非北斗/GNSS深化应用，发布了《促进中非卫星导航领域合作构想》《北斗卫星导航系统在非十大应用场景》《中国-阿拉伯国家卫星导航领域合作行动计划（2022-2023年）》等多份成果文件。北斗产品、技术和服务已在全球半数以上国家应用，北斗系统正以实际行动积极推动构建人类命运共同体。

(责编：李楠桦、杨迪)