刘志伟

原标题：专家提醒：长江中游一带勿因气温升高过早播种早稻

今年2月26日至3月11日，长江中游一带气温罕见明显偏高，比如湖北荆州市已连续14天日平均气温在10.6-19.3℃，较常年同期偏高5.2℃，农民朋友见这么好的天气，提问是否可以播种早稻？

3月12日，记者采访了湖北农业气象专家黄智敏。对于早稻播种问题，他说有一个关于长江中游“早稻易损种烂秧的高频时段”的问题需要告诉大家。历史上，像湖北荆州市3月中旬后期到下旬中期，常有冷空气南下入侵，出现5天或以上（最短3天，最长达10天）日平均气温连续低于12-10℃的低温阴雨天气，其概率达70%左右，此间易引起早稻播种损种烂秧。对此，切不可掉以轻心！

黄智敏说，在其所著的2010年出版的《农用气象解读》中，天气变化的“物极必反”律一文指出，天气的变化，存在着事物变化的最普遍规律，就是量变到质变——“物极必反”。“暖极或冷极必反”，气温上升到某一最高点，就要走向它的反面。由于冷空气南下，在“春寒致雨”后气温继续下降，又在降到某一最低点后，物极必反，再度转升，天气放晴。暖与冷就是这样周而复始地相互转化。

据中国天气网预报，未来10天长江中下游气温偏高5℃以上，13日、16-17日及20日前后有降水；未来11-20天，主要降水时段在22日、24-28日。中东部大部地区平均气温较常年同期偏低1～2℃或基本接近常年。

各地应根据当地气象预报，通常早稻播种应在当地日平均气温稳定通过10-12℃后。中国气象局荆州农业气象试验站在已发布的春播期重要农业气象报告中提醒，勿因气温升高过早播种早稻。因移栽后其生育期提前，易遭遇4月底到5月低温冷害迟发，或在6月花粉母细胞减数分裂期遭“芒种寒”危害，致总穗数、结实率下降。建议在3月下旬抓住“冷尾暖头”抢晴播种，即露地或地膜育秧采取“冷头浸种，冷中催芽，冷尾暖头播种”。或稍迟时间对早稻、玉米等采用工厂化育秧（苗），以防损种烂秧。

(责编：李楠桦、杨迪)