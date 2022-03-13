颉满斌 王光辉

原标题：节支148万元，“铁疙瘩”变“金疙瘩”

2019年投入268万、2020年投入154万、2021年投入140万……这一连串的数字是中国铁路兰州局集团有限公司兰州西工务段投入到小型机械更换维修方面的费用。2019年以来，中国铁路兰州局集团有限公司兰州西工务段大力推行修旧利废、节支降耗，坚持“能修不弃、能用不换”和“按需供货、自立自足”的思路，利用技术手段让旧配件发挥最大效用，共实现节支148万元。

“我们小型机械的总数是很庞大的，像捣固机、螺丝机、锯轨机、发电机等全段总共686台，每年在维修更换上投入的资金是很大的。”兰州西工务段材料设备科李成国介绍说，随着机械化的普及，尤其是在每年春运和暑运结束后的铁路“集中修”施工期间，因机械使用极度频繁，更容易造成小型机械的损坏。

3月10日下午，兰州市沙井驿的兰州西工务段兰州北线路车间院内整整齐齐摆放着几十台刚刚喷完油漆的软轴捣固机和压机，另一侧的库房里，三位师傅正在专心致志、一丝不苟地为其他几台压机更换垫圈、钢珠，打压测试密闭性……时不时还聚在一起东看看、西瞧瞧，讨论哪儿有问题，怎么维修更简单、耐用性更好。

记者还注意到，拉运到维修现场的小型机械除了压机，还有发电机、单双头螺栓机、打眼机……老师傅们来者不拒，总有绝技让带有“疑难杂症”的“铁疙瘩”变成完好无损的新机械。

“送来的这些机械基本都是从各车间堆积已久、准备废弃的机械里收集起来进行维修的，像买一台新的压机至少需2500元，就这两天我们已经修了150多台压机、10多台软轴，这个钱就节约下来了，省了就是赚了嘛。”已有30年机械维修经验的杨钰生自豪地说。

现如今，小型养路机械五花八门、种类繁多，单凭各车间的维修力量已无法满足当前所有的技术要求，返厂修和邀请厂家修成本较大。针对这一实际情况，兰州西工务段从全段挑选出经验丰富、技术高超的维修技术骨干，组成小型机械维修小组，集中对全段所有损坏和待报废的小型养路机械进行维修，通过相互学习、相互探讨和“技术共享、资源共享”，突破技术“瓶颈”，实现按需供给配件、按劳调配机械，减少浪费和疲劳损伤，让废弃的“铁疙瘩”变成有用的“金疙瘩”。

“我们将以‘平安兰铁、创新兰铁、智慧兰铁’建设为目标，持续完善修旧利废措施，争取在今年再节约出20万的小型机械更换维修费用。”李成国告诉记者，2022年以来，兰州西工务段维修小组已完成60台捣固机、25台软轴、183台压机、26台单双头螺栓机、5台发电机、44台锯轨机和打孔机以及3台钢轨拉伸机的维修保养。

(责编：李楠桦、杨迪)