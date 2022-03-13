杨光宇 张丽琴

原标题：把握数字经济潜能释放的关键

发展数字经济，建设数字中国，是党中央把握科技和产业发展趋势，立足我国国情作出的一项重大战略部署，今年的《政府工作报告》也对促进数字经济发展、加强数字中国建设整体布局作了重要部署，这对构建新发展格局、建设现代化经济体系、构筑国家竞争新优势意义重大。

当今时代，数字技术突飞猛进，数字经济广泛辐射渗透，数据成为贯穿经济社会活动的关键生产要素，为人类提供了广阔的虚拟空间、全新的思维方式，也带来了改造自然、改造社会的新手段。从20世纪80年代起至今，不过数十年的时间，数据从最初的那种助力经济活动和社会交往的辅助工具，发展成为引领经济社会发展的关键驱动力量，数字经济成为增长最快、辐射最广、影响最深的产业领域。数字技术正在重组生产函数、创新商业模式、催生新兴产业，改变一个国家和地区比较优势、生产效率、产业结构，进而影响全球产业链价值链分工和竞争格局。数字经济引领产业发展、推动经济增长、重塑竞争优势的重要作用受到世界各国的高度重视。为保持全球产业领先优势、抢占未来全球竞争制高点，发达国家纷纷布局数字战略，加快数字经济发展。据相关统计，已有30多个经合组织国家制定国家数字战略，数字经济成为其国民经济的重要主体。

同时，我国的数字经济也发展迅猛。目前我国数字经济规模、大型数字平台数量、数字领域独角兽企业数量与估值总额均居世界前列，数字技术水平也处于世界前列，涌现出一批数字经济发达、数字企业聚集的地区和城市。数字技术持续向国民经济各个行业渗透融合，成为赋能国民经济、推动高质量发展的重要力量。2020年新冠肺炎疫情暴发以来，数字技术不仅在精准防控疫情、快速恢复生产发展方面发挥了关键作用，而且成为保障消费、稳定就业、维护供应链畅通的“稳定器”。由于“非接触”特征适应了疫情防控的要求，数字经济逆势发展，孕育出远程办公、在线教育、生鲜电商等新模式。

对于我国而言，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。在构建新发展格局方面，数字技术加速了数据的产生、流动，增强了数据的挖掘分析能力，极大地改变了供应链各环节的企业之间、企业与用户之间等市场主体的信息不对称，推动了要素、资源、产品、服务的快捷流动，使国内大循环、国际大循环更加畅通。在建设现代化经济体系方面，凭借其高创新性、强渗透性、广覆盖性，数字技术不但催生高技术含量、高附加值的新经济部门，而且推动传统产业转型升级、结构优化，加速整个经济的质量变革、效率变革和动力变革。在构筑国家竞争新优势方面，数字经济领域不断涌现出颠覆性创新的机会，可以使后发国家缩小传统产业的资源、能力差距，通过新兴产业的加快发展实现“换道超车”。

我国经济体量大、产业门类齐全、产业链相对完整、市场主体众多、网民数量世界第一，由此形成丰富的数字应用场景、海量的数据资源，这是我国做强做优做大数字经济的底气所在。未来，要找准关键，通过有效市场与有为政府相结合，既发挥市场机制在发现创新机会、优化资源配置方面的优势，又发挥政府在基础设施建设、集中力量办大事、提供制度环境等方面的作用，不断释放我国数字经济巨大潜能。

一是打好关键核心技术攻坚战。数字经济是全球竞争的焦点，其关键是核心技术的竞争。近年来，芯片短缺和“断供”，已严重影响到全球产业安全，并推动世界主要国家加强芯片产业的战略布局；未来世界各国对人工智能、区块链等数字核心技术的竞争同样会非常激烈。因此，增强自主创新能力、掌握关键核心技术是数字经济发展的重中之重。数字技术具有复杂程度高、研发周期长、不确定性大等特点，既需要高强度和持续性的投入，同时也存在巨大的投资风险。因此，一方面要发挥社会主义制度优势、新型举国体制优势，集中力量加快解决核心技术“卡脖子”问题；另一方面要加大基础理论研发投入，调动企业前沿技术创新的积极性，鼓励科学家探索科技“无人区”，推动前沿技术加速突破。

二是大力推动数字产业发展。数字产业化和产业数字化，是数字经济的一体两翼，相辅相成。一方面要推动数字产业化，激发市场微观主体的创新创业创造活力，支持科技创新型企业发展，鼓励企业家开拓新市场，探索新产品、新服务、新模式、新业态，通过适度超前部署新型基础设施等手段，发挥超大规模市场优势，加速先进技术的成熟和产业化。另一方面要推动产业数字化，以数字技术赋能农业、工业、服务业等各行业转型，鼓励传统企业加快数字化改造升级、开展新模式新业态创新，推进重点企业全方位、全链条数字化转型；大力发展产业互联网平台，支持平台企业以算力、算法、数据等资源为传统企业赋能，促进行业龙头企业与供应链上下游企业建立数字化连接和数据共享，带动中小微企业数字化转型，构建以数字技术为支撑的商业生态。

三是有效提升数字经济治理水平。数字治理是规范数字经济发展、更好地满足人民日益增长的美好生活需要的保障。当前数字治理面对诸多挑战，如出现某种程度的平台垄断和资本无序扩张问题、消费者权益保护问题、数据安全问题、个人隐私问题、科技伦理问题等，而且存在从虚拟空间向现实世界蔓延扩散的风险。对于这些新现象、新问题，传统治理规则难以实现完全监管，我国数字经济治理体系和治理能力现代化水平亟待提高。具体来说，要制定和完善数字经济相关的法律法规和政策制度，加强数字技术在数字经济监管中的应用；构建贯穿创新、生产、经营、投资全过程，部门间、区域间、层级间协同合作的新型监管体系；加强行业风险监测和预警，不断强化我国数字经济关键领域、关键环节的安全可控；积极参与数字治理国际合作和谈判，贡献中国方案、发出中国声音。

（作者单位：河北省中国特色社会主义理论体系研究中心）

(责编：李楠桦、杨迪)