数字人民币的落地和应用正迎来加速期，特别是北京冬奥会上，数字人民币跨境支付发挥了重要作用。2月9日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会联合印发的《金融标准化“十四五”发展规划》提出，要研究制定法定数字货币信息安全标准，保障流通过程中的可存储性、不可伪造性、不可重复交易性、不可抵赖性。“十四五”规划和2035年远景目标纲要也提出，稳妥推进数字货币研发。

北京冬奥展现数字支付魅力

经济日报社经济研究部主任、研究员 徐向梅：北京冬奥会加快了数字人民币跨境支付场景下的应用，或将衍生出更多类型数字商业模式，这是否意味着2022年数字人民币有望全面加速落地？

黄卓（北京大学国家发展研究院助理院长、数字金融研究中心副主任）：自从2019年末在深圳、苏州、雄安、成都及2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点测试以来，国内数字人民币的应用试点可谓全面开花，落地进程不断超出预期。当前数字人民币的应用已涵盖了与普通人的生活密切相关的餐饮、零售、出行、缴费、医疗和政务等领域，试点城市涵盖长三角、珠三角、京津冀和中西部等不同地区。

商业银行和互联网金融机构也积极参与数字人民币的试点工作。我国的数字人民币采用双层运营模式，由央行向指定运营机构发行法定数字货币，指定运营机构负责兑换和流通服务，对接支付终端。目前，指定的运营机构既包括工农中建交、邮储银行等国有银行，还包括股份制商业银行招商银行，以及微众银行、网商银行两家互联网银行。在数字人民币试点初期，主要是以试点地区的地方政府发放数字人民币红包的形式推广。2021年下半年开始，市场热情持续上升，数字人民币运营机构和消费终端积极合作，加速市场推广。截至2021年底，我国数字人民币试点场景已超过808.51万个，支持数字人民币商户达362.5万个，交易金额875.65亿元。无论是试点的场景商户数和个人钱包，还是对公钱包的开立、交易笔数和金额，都呈现快速提升趋势。

在数字人民币试点推进过程中，不同地区结合数字人民币的特性推出了一些具有创意的推广模式。中国银行通过雄安新区“区块链资金支付平台”，向春季造林项目建设者以数字人民币形式发放工资；深圳市政府曾使用数字人民币红包奖励5000名参加新冠肺炎疫情防治的医护人员；上海交通大学附属同仁医院成为首批数字人民币试点应用单位，门急诊等近20个收费窗口均已开通支持数字人民币支付。

尽管数字人民币目前在我国数字支付业务中的占比较低，但其发展前景广阔。今年在技术持续完善和应用场景不断增加的共同推动下，数字人民币有望在零售交易、生活缴费、政务服务等场景全面加速落地。2022年1月4日，数字人民币APP（试点版）首次在应用市场公开上架，相比之前发布的测试版，新版本增加了系统级人脸识别登录和验证、收钱到账语音、辅助验证方式等功能，优化“子钱包”统一管理和推送，技术上更加先进，用户使用起来更加安全便捷。

在北京冬奥会上，数字人民币发挥了重要作用，令各国参会者感受到了中国数字支付的独特魅力，也成为本届冬奥会的一大亮点。此前，Visa长期以来是奥运会的独家支付服务商，历届奥运会场馆支付方式只有现金和Visa卡两种，但数字人民币是我国法定货币的数字版本，与现金具有相同的法偿性，因此接受数字人民币的支付选项和Visa卡的独家支付服务商协议并不冲突。数字人民币在隐私保护、便捷支付、货币兑换、场景定制等方面更贴合境外人士使用习惯，境外来华人士仅需下载数字人民币APP即可开设数字钱包，既安全便捷，又充分保护个人隐私。而且，数字人民币不收取任何手续费，比用Visa卡支付更划算。据统计，数字人民币应用覆盖了冬奥会5万余个场景，开立对公、对私钱包700余万个。

(责编：李楠桦、杨迪)