人民网记者 孙博洋

2021年，市场监管部门深入推进重点领域知识产权执法，针对关系人民群众健康安全的重点商品和影响创新发展的突出问题，重拳出击，严厉查处侵权假冒酒水饮料，依法打击恶意申请注册商标违法行为，不断强化地理标志、奥林匹克标志保护，持续推进机制建设，打出一套“组合拳”。

据介绍，在过去的2021年，市场监管部门全年共查处知识产权领域违法案件5万余件，案值10亿余元，移送司法机关1000余件，震慑了违法者，保护了消费者和权利人的合法权益，促进了营商环境持续优化。

坚持民生导向，加强重点商品执法。2021年，市场监管总局组织开展民生领域案件查办“铁拳”行动，将农村市场酒水饮料等节令食品作为重点，严厉查处假冒仿冒知名品牌违法行为，定期曝光典型案件，持续释放警示震慑效应。例如，广西梧州市市场监管局与公安机关联合行动，查处大正峰百货商行等销售假冒白酒案，一举打掉6个层级的假冒白酒经销商，现场查扣假冒白酒6.7万余瓶，端掉窝点7个。

为强化奥林匹克标志保护，着力优化办奥环境，市场监管总局联合国家知识产权局组织开展北京2022年冬奥会和冬残奥会奥林匹克标志知识产权保护专项行动，加大对食品饮料、文体用品、服装鞋帽、冰雪装备器材等重点商品的检查力度，依法查处侵犯奥林匹克标志专有权违法行为。例如，安徽马鞍山市市场监管局查处奥润房地产开发有限公司侵犯奥林匹克标志专有权案，对当事人未经许可策划发布含有“奥运”“奥林匹克”等词汇的商业广告行为处罚款21万元。

地理标志是重要的知识产权，是促进区域特色经济发展的重要载体。2021年，市场监管总局联合国家知识产权局制定《关于进一步加强地理标志保护的指导意见》，加强地理标志执法，严厉打击地理标志侵权假冒违法行为，规范地理标志在营销宣传和产品外包装上使用，完善涉外地理标志保护机制，促进区域特色经济发展，为中欧地理标志保护与合作协定等实施塑造良好环境。

例如，上海市、区两级市场监管部门联合开展“西湖龙井”地理标志商标专项执法，查扣包材40余万件，罚款5.7万元，4名当事人被公安机关采取强制措施。

市场监管总局将恶意申请注册商标作为执法打击重点，推动实施《规范商标申请注册行为若干规定》，维护商标代理秩序。2021年9月，针对部分市场主体恶意申请注册奥运健儿姓名和相关热词商标问题，及时梳理商标申请人和委托代理机构信息，组织15省（市）市场监管部门进行集中查处，对36个违法主体作出处罚，让违法者切实付出代价。例如，北京市朝阳区市场监管局查处北京迅诚国际知识产权代理有限公司恶意申请注册商标案，对当事人恶意申请注册“杨倩”商标的行为，给予罚款5万元的行政处罚。

针对侵权假冒行为跨区域、链条化的特点，市场监管部门积极推动构建上下联动、区域协作的全链条执法机制。2021年2月，“博格曼”“格兰富”商标侵权系列案件圆满收官，市场监管总局统一指挥，9省（市）市场监管部门统一行动，经过3个月连续奋战，共查办案件25件，涉案金额900余万元，10起案件移送司法机关，对违法者形成有力震慑。

(责编：李楠桦、吕骞)