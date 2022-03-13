人民网北京3月13日电 （记者孙博洋）12日，主题为“公平守正，安心消费，诚信加油”的“诚信加油万里行”为民服务活动在北京举行。据了解，自活动发起以来，截至2022年3月1日，已行程50多万公里，调查暗访加油站3000多家，发现并协助执法部门调查、曝光计量质量作弊加油站70多家。

据了解，本次活动是市场监管总局2022年3·15国际消费者权益日系列活动的一部分。活动现场还开展了加油机防作弊现场实物讲解、加油计量检测演示、油品质量快速质量演示、“望闻问切”油品质量辨识方法介绍、“诚信加油万里行”为民服务活动2021年度大数据报告发布、企业诚信经营承诺等活动，现场为消费者提供了一堂生动的油品计量质量知识普及课。

活动中，市场监管总局执法稽查局相关负责人表示，近年来，成品油质量不断提升，市场秩序向好，但仍存在缺斤短两、以次充好等问题，国家高度重视、社会高度关注，市场监管总局已从不同层面部署开展了对油品计量质量的系列监管工作，执法稽查局也将油品质量专项整治纳入2022年“铁拳”行动。

同时，该负责人表示，希望“诚信加油万里行”为民服务活动积极配合，包括提供案源、协助调查、舆论监督，执法稽查局将在2022年适时曝光一批“铁拳”行动中查处的违法违规案例，严打造假售假、扰乱市场秩序的违法行为，为老百姓衣食住行保驾护航。

据主办方介绍，截至2022年3月1日，“诚信加油万里行”已行程50多万公里，调查暗访加油站3000多家，获得有效大数据2万多条，送检油品质量检测13批次，发现并协助执法部门调查、曝光计量质量作弊加油站70多家。

(责编：李楠桦、吕骞)