人民网记者 孙博洋

“思想斗争了一个月，最后我作出了一个违背祖宗的决定，把祖传秘方无偿捐献给国家”“每天两次 远离近视 点亮未来”“您来，我们培养您孩子；您不来，我们培养您孩子的竞争对手”……这些“神医”“神药”“神器”“名师”广告中的常见话术，让许多急于求医治病的老年人深信不疑，让不少望子成龙的家长盲目轻信而深陷其中。

破解医疗、药品、保健食品、教育培训等重点领域的广告乱象监管难题，切实保障消费者尤其是“一老一小”消费群体的合法权益成为各界所关注的热点问题。为此，市场监管总局组织开展了“护苗助老”广告专项整治行动，严厉打击广告领域违法违规行为。

北京市延庆区市场监管局聚焦老年群体举办防范虚假违法广告忽悠讲座。来源：市场监管总局

据了解，2021年4月起，市场监管总局在全国组织开展“‘守护夕阳红’——医疗、药品、保健食品虚假违法广告整治行动”和“‘呵护青少年健康成长’——教育培训类广告清理整治行动”。整治行动重点打击医疗、药品、保健食品、教育培训等领域广告乱象，如以介绍健康、养生知识等形式变相发布虚假医疗、药品、保健食品广告，利用科研单位、学术机构、教育机构等作推荐、证明发布教育培训广告，假扮医生、专家、教授、学者，误导老年人、青少年的“神医”“名师”广告，未经医疗广告审批发布广告、夸大效果以及违背公序良俗的医疗美容虚假违法广告等。

广州市市场监管局联合市教育局开展教育培训广告专项执法检查。来源：市场监管总局

在医疗领域，针对群众反映强烈的“神医”广告，市场监管部门对相关媒体依法作出行政处罚，并向中医药管理部门通报涉及的中医师情况。

在教育培训领域，针对社会关注度较高的“一个在多个教育培训广告中假扮不同学科老师”的典型广告问题，市场监管部门对涉案的猿辅导、作业帮、高途课堂、清北网校4家在线教育机构作出合计71.51万元罚款的行政处罚，对广告制作、经营单位作出罚没款30万元的行政处罚。

在医美领域，针对广州美生专医疗美容门诊部有限公司发布医疗用毒性药品广告的违法行为，依法作出罚款20万元的行政处罚。

市场监管总局相关负责人表示，类似案件还有很多，对于损害消费者合法权益尤其是“一老一小”合法权益的虚假违法广告行为，市场监管总局始终保持“全覆盖、零容忍”的监管高压态势，利剑高悬，重拳出击，露头就打，绝不姑息。

据介绍，整治行动期间，全国各级市场监管部门针对医疗、药品、保健食品虚假违法广告处罚共计8665万元，针对教育培训类虚假违法广告处罚共计4172万元。

市场监管总局相关负责人表示，下一步，市场监管总局将持续巩固整治成果，继续保持对虚假违法广告的高压严打态势，紧盯民生诉求，坚持问题导向，积极回应社会关注和消费者关切的热点问题，为消费者营造诚信、规范、有序的消费环境。

(责编：李楠桦、吕骞)