本报北京3月14日电 （记者罗珊珊）记者14日从商务部获悉：今年前2月，我国实际使用外资金额2437亿元，同比增长37.9%。

从行业看，服务业实际使用外资金额1757亿元，同比增长24%。高技术产业实际使用外资同比增长73.8%，其中，高技术制造业增长69.2%、高技术服务业增长74.9%。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长27.8%和25.5%。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长36.6%、74.9%和13%。

近两年，受疫情影响以及全球产业链供应链布局调整，全球跨国投资波动较大，但我国利用外资始终保持稳定增长。2021年全国实际使用外资金额11493.6亿元，同比增长14.9%，实现两位数增长，规模再创新高。在高基数基础上，今年前2月，我国吸收外资实现开门稳，保持了稳中向好态势。

今年，商务部将进一步扩大高水平开放，优化营商环境。一方面，稳存量、促增量，继续放宽外资市场准入，发挥好自贸试验区、进博会等开放平台招商引资作用；另一方面，优结构、提质量，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)