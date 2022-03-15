本报记者 曲哲涵 赵展慧

投资，在稳增长中发挥关键作用。《政府工作报告》提出，“围绕国家重大战略部署和‘十四五’规划，适度超前开展基础设施投资”，“要优化投资结构，破解投资难题，切实把投资关键作用发挥出来。”

如何用财政手段打造撬动社会投资的“支点”？如何以开发性金融化解新型基础设施融资的“难点”？如何通过资本市场创新疏通传统基础设施资本循环利用的“堵点”？记者进行了采访。

财政手段拉动社会投资，稳预期降门槛

北京冬奥会期间，国家速滑馆“冰丝带”吸引着公众目光。据了解，国家速滑馆是北京冬奥会首个采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设的场馆。

近年来，PPP模式在拉动有效投资方面日益发挥重要作用。2021年新型基础设施、新型城镇化、交通运输和水利建设重大工程签约落地项目451个、投资额10941亿元；开工建设项目456个、投资额9269亿元。

“这些项目既聚焦调结构增后劲，又发力促消费惠民生，发挥了投资乘数效应。”财政部PPP中心主任焦小平表示，下一步将聚焦国家重大战略任务，支持适度超前基础设施发展。

“车友们，去感受一下行驶在5G高速上的炫酷吧！”去年9月，广西首条智慧高速公路沙吴高速公路通车的消息，被不少网友转帖。这条以专项债资金作为项目资本金、吸引社会资本进行组合融资建成的高速公路，对广西完善交通网以及面向东盟开展互联互通等具有重大意义。

近年来，得益于专项债支持，广西交通建设快速推进——截至2021年底，自治区财政厅已批复开展市场化配套融资的政府收费公路35条，配套融资规模达1300多亿元。“新融资模式能引导更多社会资本参与重大项目建设，有助于减轻财政出资压力，在加快项目落地的同时有效防范地方政府债务风险。”广西财政厅副厅长王代玉说。

“目前，专项债资金可用于项目资本金的规模占各省份专项债规模的比例已提至25%，能进一步带动市场机构利用自有资金或信贷资金参与建设。”中国财政科学研究院副研究员龙小燕说，2022年拟安排新增地方政府专项债券额度3.65万亿元，与上年持平；2021年底，财政部已提前下达1.46万亿元2022年新增专项债限额，推动各省份在今年一季度尽快形成实物工作量。

河南、海南等多个省份陆续公布一季度地方债发行计划，“从资金投向看，今年专项债券重点用于交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等九大方向。要用好专项债的这一‘杠杆’功能，稳定社会资本预期，进一步带动有效投资，支持扩内需、稳增长。”龙小燕说。

财政部日前表示，将坚持“资金跟着项目走”，优化专项债券投向领域，严格资金使用监管，不撒“胡椒面”，重点支持在建和能够尽快开工的项目，扩大有效投资。

开发性金融发力新基建，融资又“融智”

位于福建省福州市滨海新城的东南健康医疗大数据中心，项目土建部分已经完工，部分机房投入使用。

“目前我们已汇集省内17家医院的数据，开始为医院提供远程医疗、病例大数据分析等存算一体服务。”福建省东南健康医疗大数据中心建设运营有限公司总经理陈莉琳介绍，项目建设之初曾面临资金缺口大、抵押物少等融资难题，幸好国家开发银行送来“及时雨”。

“我们在搭建项目信用结构、确定还款来源后量身定制了融资方案——2019年至2024年采取边投资、边建设、边运营的模式。”国开行福建省分行客户经理杨振介绍，截至目前，国开行已对该项目发放贷款超过4亿元。

“融资方案分为两期。”陈莉琳解释道，“分步走”可将已经投用部分产生的租用收入、数据运营服务等现金流用作还款来源，保障后续项目继续获得贷款支持、稳步建设。

加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，是我国壮大经济新增长点、培育发展新动能的重要部署。但新基建在抵押担保、项目风险等方面与传统基建有较大差异，普遍面临融资难题。国开行行业二部行业二处处长侯华伟举例道：由于数据要素商业化仍在探索阶段，新基建的盈利模式没那么明确；除了服务器等硬件设备，新基建建设内容主要包括网络、算法等软设施，大多属于轻资产，抵押担保难度较大。

侯华伟分析，新基建项目往往需要较长市场培育周期，开发性金融注重银政合作，更能提供长期贷款，同时还能利用政策、专业优势，为新基建提供项目设计、制度设计、市场培育等“融智”服务。

“2019年以来，国开行累计发放新基建贷款超过350亿元。未来，我们有信心加大对新基建的融资支持力度。”侯华伟说。

基础设施领域不动产投资信托基金试点稳步推进，促进投资良性循环

“我们搭上了基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）的头班车，这为首钢盘活资产、打通投资良性循环闯出了一条新路。”中航基金总经理刘建告诉记者，以首钢鲁家山垃圾焚烧发电项目为底层资产的“中航首钢绿能REITs”在深交所上市后，企业募集到资金13.38亿元，将逐步投资建设新的环保类基础设施项目。

我国拥有大量优质基础设施资产，但过去这些项目融资渠道较为单一，大多只能依靠负债方式获得资金支持。2020年4月，证监会和国家发改委联合启动基础设施REITs试点工作。去年6月21日，首批基础设施REITs在交易所顺利上市。

“基础设施REITs是指通过证券化的方式将具有持续稳定收益的不动产转化为可上市交易、流动性高的资产支持证券。”证监会公司债券监管部监管一处处长闫云松介绍，从首批试点项目看，各类社会资金尤其是长期资金积极参与投资；参与试点企业盘活了存量资产，降低了负债水平，将收回资金作为项目资本金积极投入同类、同质基础设施资产的投资建设中，加快了投资资金周转，形成存量资产和新增投资的良性循环。

“‘招商蛇口产业园REITs’不仅帮我们打通重资产资本化退出的渠道，还有利于促进我们轻资产运营管理能力提升和业务规模化发展。”招商蛇口总经理助理兼资产管理中心总经理余志良说，企业从重资产中退出的资金可以用于投资或并购更多的工业园区，再与REITs协同，形成规模效应和良性循环，有助于经营管理降本增效，形成原始权益人、投资者的共赢局面。

根据证监会数据，截至去年底，已有11只基础设施REITs在证券交易所公开发行上市，涵盖产业园区、高速公路、仓储物流、污水处理等资产类型，合计募集资金364亿元。闫云松介绍，后续将推动保障性租赁住房、风电或光伏、水力发电、城镇供热供水等行业参与基础设施REITs试点，优先支持有利于实现“双碳”目标、增强科技创新能力、改善民生类的基础设施项目。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)