本报记者 刘新吾 王 者 郭 玥

日前，记者在重庆、河南、浙江等地的一些乡村走访了解到，当地在依托资源禀赋、持续完善基础设施建设、发展文旅产业的过程中，推动村容村貌整体提升，使人居环境整洁有序。村庄处处有风景，村民居住更舒心。

公路通了 农家乐了

白墙灰瓦，窗明几净，在重庆市巴南区水竹村，村民卢开平招呼大家看看他改造后的农家乐。厨房里食材琳琅满目，他正在为旅游旺季做准备。家对面的小山坡上，绿树成行，蓊蓊郁郁。

看着门前的水泥路，卢开平算起收入账，嘴角上扬。以前，院坝和屋后的公路是泥土地。“去趟城里，要扎起裤腿，走半个多小时泥巴路才能坐公交。”卢开平说。

2016年，村里决定发展乡村旅游，修建南湖多彩植物园。在区农委和街道支持下，硬化路通了，家家户户的小汽车直接开进院坝，老百姓的房屋经过整修，焕然一新。

“春赏花、夏纳凉、秋摘果、冬泡泉”，路通了，来村里的游客络绎不绝，高峰期一天就有3万人。南湖多彩植物园、南温泉、云篆山等旅游景点越来越受欢迎，吸引了大批市民周末前来“打卡”。乡村旅游品牌效应日益凸显，村民们的日子也过得越来越红火。

观光旅游迅速发展，也带动农村人居环境持续改善。巴南区加快建设，建成改造一批乡村公路，同时鼓励各村帮助村民整修房屋、完善排污管网、清扫院坝……当地乡村面貌不断更新，还培育了果蔬、家禽等特色产品。2021年全区累计接待游客3700多万人次，实现旅游综合收入150余亿元。

路灯亮了 村子靓了

河南省修武县宰湾村，背靠云台山，耕地资源匮乏，过去一提到宰湾村，当地群众的第一印象就是“土里土气”和“穷”。如今走入宰湾村，柏油路宽敞平坦，道路两侧盆栽景观枝繁叶茂，太阳能路灯造型科技感十足。

71岁的村民郝太泉有了新爱好：去附近的运动广场和孙子打羽毛球。过去，郝大爷闲暇时就喜欢在家看电视，“不是不想出家门，实在是出不去。晴天一身土，雨天一身泥，晚上黑灯瞎火，出去能做什么？”村头有块荒地，因为和郝大爷家离得近，他就自己种上了菜。听说村里要在这儿建个运动广场，郝大爷提出建议：“建广场，路灯也得一起装。”

“这肯定没问题，咱们村提升人居环境，就从这路灯和广场的改变开始。”前来征求村民意见的村干部说。随后几个月里，宰湾村陆续铺上了柏油马路，安装了146盏太阳能路灯，运动广场也投入使用。

近年来，河南省因地制宜，持续改善村庄环境。河南省全部行政村实现通硬化路、通客车，80%的行政村公共场所等重点部位有照明，农村集中供水率达到93%，自来水普及率达91%。

设施多了 日子美了

“村里能建展馆，真是惊喜。”在上海工作的徐栋一回到宰湾村，便赶往村里的豫北民居展示馆参观。

宰湾村有3座上世纪70年代的老房子，村里改善人居环境时，保留了院落，改造成现在的豫北民居展示馆，再现宰湾村过去的生活、生产场景。漫步其中，一些老物件展示了过去宰湾村农户的家庭摆设和民居风格，勾起了徐栋儿时的回忆，徐栋感慨：“仿佛看到了宰湾村的过去与未来交织。”

漫步宰湾村，处处皆有景。村西侧，13根高低不等的柱状体建筑组成宰湾村的标志性建筑，每一根柱体上都有村庄的大事记，诉说着这里的发展变迁。村头的椿树也被村民改造成景观，树枝上悬挂发光圆球灯，每晚灯光亮起，氛围温馨。

2021年，七贤大舞台、宰湾村标等文化设施建成。一到节假日，村里便会在七贤大舞台举办文艺活动。不断完善的公共文化设施丰富着村民的精神文化生活。

古道旁的古树苍劲有力，古朴的石头房错落有致……浙江省台州市黄岩区乌岩头村，在保留着传统风貌的同时，焕发着新的生机。

在重新规划电缆、增设排污管道等基础设施的同时，乌岩头村的改造尽可能保留村庄的文化特色和特征。四合院变身乡土文化博物馆，传统建筑发挥新功能；引进艺术工坊、非遗体验、古村研学等活动，艺术气息让村庄充满活力；新建住宅沿用传统建筑样式，乡村风貌更和谐……如今，富有特色又舒适宜人的乌岩头村，吸引了大量游客。

乌岩头村原本是一个“空心村”。2013年开始，黄岩区和同济大学建立历史文化村落保护地校合作机制，依托当地的自然资源和历史文化，修缮古建筑，提升人居环境，发展文旅产业。“改善乡村人居环境，不搞千村一面，要有针对性地挖掘、利用乡村内部资源特别是文化资源，充分体现乡村自身特色。”同济大学建筑与城市规划学院教授杨贵庆说。

本期统筹：杨烁壁

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 04 版）

(责编：胡永秋、白宇)