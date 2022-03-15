本报北京3月14日电 （记者贺勇）记者从北京市发改委获悉：近日北京市政府印发了《北京市新增产业的禁止和限制目录（2022年版）》（以下简称《禁限目录》）。同以往相比，修订版的《禁限目录》在把好产业准入关时更加精准，一方面瞄准“双碳”目标，进一步强化对新增产业在生态环保方面的要求，从源头严控非首都功能增量，助力构建高精尖经济结构。另一方面，对与群众日常生活密切相关的生产、生活性服务业予以支持，使得群众生活更加便利。

北京市发改委相关负责人介绍，此次修订强化了对重点行业、重点区域差异化管理，围绕生态环保、城市运行保障、高精尖项目落地等领域进行优化完善，在发展符合首都功能定位的产业上更加精准。例如，全市层面由原禁止新增燃煤火力发电、燃气热电联产调整为禁止新增火力发电、热电联产（保障城市应急备用、调峰和基本运行除外）。同时，适应传统商圈改造、新业态发展和便民服务需求，对核心区、城四区、城市副中心餐饮业措施进行调整。为方便市民收寄快递，进一步细化快递服务业措施，对智能快件箱和快递服务站运营企业予以支持。此外，《禁限目录》增加了对氢能、智能网联和新能源汽车配套制造等细分支持。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 07 版）

(责编：胡永秋、白宇)