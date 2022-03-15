本报记者 郝迎灿

3月6日，习近平总书记在看望全国政协农业界、社会福利和社会保障界的委员并参加联组讨论时强调，粮食安全是“国之大者”。要未雨绸缪，始终绷紧粮食安全这根弦，始终坚持以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑。今年的《政府工作报告》提出，加强粮食等重要农产品稳产保供。

一年之计在于春，春耕春管正当时。本版推出“两会后探落实·确保粮食安全”系列报道，约请记者深入黑龙江绥化、浙江杭州、海南三亚等地，展示当地抓实落细、提高农业综合生产能力的积极努力。

——编 者

一场直播下来，卖出大米近千斤，销售额近7000元。这对于刚刚踏入电商领域的丁洪阳来说，已实属不易。今年28岁的丁洪阳，大学毕业后留在黑龙江省绥化市北林区老家，帮父亲种粮、卖粮。

“我们流转土地1300多亩，种植优质品种米，注册绿色品牌，去年纯收入有80多万元。”丁洪阳底气十足。一旁，父亲丁会利掰着指头细数：“政府还给了不少补贴，生产者补贴、耕地地力保护补贴、秸秆还田补贴……”

悠悠万事，吃饭为大。地处东北平原黑土带中心区，绥化市着力保护农民种粮积极性，让农民能获利、多得利，把保障国家粮食安全落到实处。

优化布局，在保证粮食作物播种面积和产量的前提下，增加大豆播种面积112万亩

人勤春早。松嫩平原上的冰雪还未消融，在海伦市永和镇经建村，一台崭新的大豆播种机已经开进村民梁俊福家的场院。

“今年计划种30亩大豆，其中轮作15亩。”梁俊福带记者走进仓库，种子、化肥已经全部到位，“改种大豆，每亩地有150元的轮作补贴，单这一项就相当于多赚2250元。”

“国家政策好，我们农民种粮劲头足。”梁俊福信心满满，“今年选用高产、高蛋白大豆新品种，争取收入上个新台阶。”

“黑龙江要坚决完成粮食作物播种面积稳定在2.18亿亩以上，粮食产量继续保持在1500亿斤以上的政治任务。”黑龙江省副省长李玉刚表示，同时，提高大豆自给能力，扩种大豆1000万亩、增产26亿斤。

绥化市现有耕地面积2845万亩，去年粮食产量达230.8亿斤，是我国重要的粮食生产基地和商品粮输出基地。

“确保中国人的饭碗主要装中国粮，要全面落实粮食安全党政同责，严格粮食安全责任制考核，持续全面提升粮食生产供给保障能力。”绥化市委常委、副市长来永见说。

今年春节假期后上班第二天，绥化市委即召开农村工作会议，明确提出2022年落实粮食播种面积2740万亩，粮食产量稳定在220亿斤以上；同时，优化布局，扩大豆、扩油料，在保证粮食作物播种面积和产量的前提下，增加大豆播种面积112万亩。

任务当天下达，市、县、乡、村层层抓实落细。一周时间不到，相关任务指标已分解至具体农户和地块。

推进速度为什么这么快？“归根结底，国家政策导向明确有力，农民种粮收益和意愿在提高。”海伦市委书记侯绍波说，“我们实行粮食安全党政主要领导责任制，细化指标，建立台账，工作落实务求实效。”

发展适度规模经营，推进农业生产托管服务、订单种植

眼下，正值备春耕关键期。海伦市前进镇东兴村69岁的孙广文并没有忙着购买生产资料，而是将自家的15亩地，通过村里的合作社，托管给了海伦市农时土地托管有限公司打理。

“托管企业耕作水平高，粮食产量也高，耕种管收都不用操心，去掉托管费用，收益都归自己。”孙广文给记者算起细账，“去年15亩大豆收了5800多斤，总共卖了1.7万多元，除去托管费，加上补贴后净赚1.8万多元。”

孙广文种了大半辈子地，这几年腿脚渐不灵便，儿子又在外地工作，地里荒草一度长得比豆秧还高。2017年，村里的合作社跟农时公司达成土地托管合作协议，孙广文带头支持。

怎么托管？“农户等经营主体在不流转土地经营权的条件下，将农业生产的全部或部分作业环节委托给农业生产性服务组织。”海伦市农业农村局局长姚宏伟介绍，地里收成归农民所有，监管责任由政府承担，政府与聘请的第三方机构，联合对托管组织进行播种、植保、收获等全程监管。

近年来，绥化市积极探索农业生产新模式。“土地托管模式形成了服务型的适度规模经营，既能降低农业物化成本，又能通过标准化生产提升粮食产量和品质，农户和企业实现了双赢。”海伦市经管站干部刘中华说。

“今年，全市将落实农业生产托管服务面积1400万亩，较去年增加270多万亩，其中全程托管面积达800万亩。”绥化市农业农村局种植业管理科科长刘红伟介绍。

当然，并非所有农民都愿意采用托管模式。对此，绥化市依托农业龙头企业，大力推动订单种植。

在庆安县丰收乡丰收村，52岁的村民桑宝与县里一家公司签订订单种植协议已有4个年头。“公司统一提供生产资料和技术指导，明确保底收购价，还拿出净利润的20%进行二次分红。”桑宝说。

去年，桑宝在公司指导下试种了195亩长粒香稻，公司以1.95元/斤（含二次分红）价格进行回购，桑宝的纯收入一下子超过15万元。“手中有订单，种粮心不慌。”他乐呵呵地说。

提高农业综合生产能力，把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位

守着呼兰河，村里的地却长期吃不够呼兰河水，北林区双河镇西南村村委会主任刘立威心焦不已。

“以前灌溉只有一条小土渠，要想把全村水田浇一遍得半个多月，处在下游的农户只能种早熟水稻品种，亩产要少六七十斤。”刘立威说。

近年来，北林区大力加强农田水利工程项目建设力度。2020年，全长8.7公里的幸福干渠成功通水，包括西南村在内的7.5万亩耕地不再望着呼兰河喊渴。

“经过平整土地，建设水、电、路等配套基础设施，我们村1.26万亩耕地成功升级为高标准农田，基本实现旱涝保收。”刘立威说。

提高农业综合生产能力，要把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。“目前，全市已累计建成高标准农田1300万亩，到‘十四五’末，至少再新建500万亩，促进农业综合生产能力稳步提升。”绥化市农业农村局局长关国志说。

种地20多年，庆安县久胜镇久胜村的王廷富曾感到土变薄了，地没劲了。“这是长期过度耕作造成的土壤有机质含量下降，土地肥力透支。”县里的农技专家告诉他。

既要用好黑土地，更要养好。2017年，王廷富入股东禾水稻种植农民专业合作社联社，尝试绿色有机种植：全部施用有机肥，秸秆全量还田，使用诱捕器防虫……2020年，合作社位于久胜镇的2万亩基地全部取得有机认证，种植的大米最高能卖到60多元一斤。

如今，绿色、优质日渐成为绥化市农业生产的主旋律。全市绿色有机认证面积超过1200万亩，寒地黑土、绿色有机两张金字招牌越打越响，农民种粮积极性不断提高。数据显示，2010年以来，绥化市土壤有机质平均含量提升至41克/千克，耕地地力提高了0.5个等级以上。

“等到春暖花开时你再来，太阳一照，黑土直泛油光，一踩一个脚印。”王廷富笑着对记者发出邀请。

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 10 版）

(责编：胡永秋、白宇)