本报北京3月14日电 （记者邱超奕）过去，矿山工人身处地下几百米，不但劳动强度大、工作条件艰苦，还伴有透水等危险；如今，一个按钮、一句指令，就能实现远程作业。诸多改变的背后，是我国智能矿山建设的快速进步。在14日举行的应急管理部例行新闻发布会上，国家矿山安全监察局安全基础司司长孙庆国介绍了智慧矿山建设的最新进展。

数量快速增加。目前，全国智能化采掘工作面已达到813个，与2020年相比增加65%。其中采煤面为477个，与2020年相比增加43%；掘进面为336个，与2020年相比增加109%。已有29种煤矿机器人在370余处矿井现场应用。

创新加快发力。国内首台全断面矩形智能掘进机研制成功；自主研发先进的10米大采高智能化液压支架；井下探放水智能操作系统相继应用；露天煤矿无人驾驶车辆达到146台……一批智能矿山技术取得新进展。

政策支撑更足。国家矿山安全监察局联合有关部门出台《煤矿智能化建设指南（2021年版）》《“十四五”机器人产业发展规划》等政策，推动建设更多智能矿山。山西、内蒙古、山东、河南、陕西等14省份也先后出台文件，对智能矿山建设提供政策、资金、项目等支持。

标准日益完善。目前，国家矿山安全监察局已推动制定智能化控制系统、生产辅助系统等92个相关标准，并指导成立全国信标委大数据标准工作组矿山行业组，组织编制《智能化矿山数据融合共享规范》等，矿山智能化标准体系进一步完善。

此外，监管也更加高效。“我们大力推进信息化建设，将全国2611处正常生产建设的煤矿全部联网接入煤矿安全风险监测预警系统，实现了煤矿安全风险监测感知数据‘一张网’全覆盖。”国家矿山安全监察局法规科技司司长王端武说。

从实践看，推进智能矿山建设，有效帮助提升了矿山领域安全生产水平和保供能力。“今年1—2月，全国矿山事故下降46.8%。2021年，矿山事故起数和死亡人数同比分别下降16%和12.7%，煤矿百万吨死亡率创历史新低。值得一提的是，全国煤炭实现增产，同比增长5.7%。”国家矿山安全监察局副局长张昕说。

今年4月1日，修改后的《煤矿安全规程》将正式实施。王端武介绍，这是煤矿安全领域非常重要的一部部门规章，增加了积极推广煤矿自动化、智能化开采的要求。“我们会继续积极支持智能矿山建设，坚持用科技手段推动煤矿高质量发展。”

《 人民日报 》（ 2022年03月15日 10 版）

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