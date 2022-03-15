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农业农村部：科学防灾减灾 确保农业生产安全

2022年03月15日08:34 | 来源：人民网
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人民网北京3月15日电 （记者李楠桦）据中央气象台介绍，中东部地区将有大范围降水过程。受雨雪及冷空气的共同影响，中东部大部地区有4-8℃降温，局地可达10℃以上。

15日，内蒙古东部、东北地区大部、新疆北部和西部有小到中雪或雨夹雪，其中，内蒙古东部、吉林、黑龙江西北部、新疆北部山区等地的部分地区有大雪，局地有暴雪。

16-17日，中东部地区将有大范围降水过程。西南地区东部、江汉、江淮、江南大部有中到大雨，其中，贵州东部、重庆东南部、湖南北部、湖北中东部、江西北部、安徽中南部、江苏中南部等地部分地区有暴雨，上述地区并伴有短时强降水，局部有雷暴大风或冰雹等强对流天气。新疆北部、西北地区东部、内蒙古中西部、华北中北部、东北地区东部等地有小到中雪或雨夹雪，新疆沿天山地区、内蒙古中部、华北北部局地有大到暴雪。

农业农村部介绍，目前北方冬小麦已全面返青，3月下旬将陆续进入拔节期，油菜、果树陆续进入花期，蔬菜大面积育苗移栽，抗寒能力下降、易受冻害。各地农业农村部门切实做好降温天气防范工作，落实主动防灾、科学抗灾措施，努力减轻灾害影响，确保农业生产安全。

“加强与气象部门沟通会商，密切关注天气变化，根据作物生长发育进程，特别是冬小麦拔节进程，分区域、分苗情、分作物科学研判降温影响，及时发布预警信息，提早落实防御措施。”农业农村部相关负责人表示，制定完善有针对性的防冻抗寒预案，指导落实关键技术措施。加强应急值守，强化灾情调度、及早发现、准确评估、及时核查、汇总、上报，确保信息报送及时准确。 

与此同时，要科学防灾减灾。北方冬麦区要组织农民因地制宜追肥浇水，划锄镇压，喷施化控剂，促进苗情转化升级，提高防寒抗冻能力。降温来临前，墒情不足的地块要及时灌溉，调节近地面层小气候，减轻降温对麦田的影响。冻害发生后要及时追施氮肥、喷施叶面肥和生长调节剂，促进小蘖赶大蘖、大蘖多成穗，减轻灾害影响。南方地区要加强水稻秧田管理，防止低温阴雨导致烂种烂秧；加强油菜田间管理，适时喷施硼肥、磷钾肥，提高抗逆性。积水田块要及时清沟理墒、排涝降渍。提早落实露地蔬菜和果树防冻措施，加固温室大棚，降温后及时追肥壅土，促进作物恢复生长。 

(责编：李楠桦、高雷)

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